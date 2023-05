11 ans après sa disparition, un chat retrouve enfin ses maîtres

Le mois dernier, une famille originaire du Gard a retrouvé son chat onze ans après sa disparition. C’est la puce de l’animal qui a permis ces retrouvailles inattendues.

La fin du mois d’avril a réservé une belle surprise à une famille résidant à Codognan, une ville située dans le Gard (Occitanie). En effet, elle a retrouvé son chat, nommé Bali, onze ans après sa disparition, rapportent nos confrères de Midi Libre.

Comme le précise le quotidien régional, c’est une clinique vétérinaire de la région qui a contacté les propriétaires pour leur annoncer la bonne nouvelle. Le félin y avait été déposé par un habitant occasionnel.

Ce dernier avait aperçu le quadrupède sur sa propriété située dans le village de Gallician. Le pauvre animal était dans un piteux état : son corps très amaigri était recouvert de puces et de tiques. Face à cette situation, l’homme l’avait alors confié à un vétérinaire.

«Comme quoi, il ne faut jamais désespérer»

Par chance, la puce électronique de Bali a permis à la clinique d’identifier puis contacter le propriétaire du chat. Sans réelle surprise, les retrouvailles entre le matou et ses maîtres ont été placées sous le signe de l’émotion.

Bali avait été recueilli par sa famille alors qu’il était âgé de plusieurs semaines. Malheureusement, ce dernier a disparu un an et demi plus tard. À l’époque, les propriétaires avaient tout fait pour retrouver sa trace, en vain.

Depuis son retour à la maison, Bali apprend à faire connaissance avec les deux autres chats et les deux chiens du foyer. Par chance, il a tout de suite reconnu ses maîtres : «La nuit, il vient sur mon lit se blottir contre moi. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer».