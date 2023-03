À Paris, un street artiste donne vie aux tas de poubelles qui envahissent les rues

Bisk, street artist parisien, fait sensation en offrant un visage monstrueux aux tas d’ordures qui jonchent les rues de la capitale.

Crédit photo :Instagram / bisk.art

Active depuis une vingtaine de jours, la grève des éboueurs à Paris, en réponse à la réforme des retraites, a entraîné l’afflux de tas d’ordures toujours plus conséquent dans les rues.

Si la situation n’est agréable pour personne, un artiste urbain a trouvé le moyen d’exploiter ces poubelles monstrueuses qui débordent des trottoirs parisiens. En effet, Bisk, a vu dans cet amas chaotique d’ordures un support parfait pour ces nouvelles créations artistiques.

Crédit photo :Instagram / bisk.art

Qu’ils soient rampants sur la chaussée ou dressés contre des murs, débordant des poubelles, ces déchets avaient de quoi titiller l’esprit créatif de Bisk.Ainsi, il a décidé de leur donner vie en leur dessinant des visages, leur donnant une apparence de monstres, parce que c’est bien le dégoût que ces ordures suscitent chez les badauds.

Des poubelles qui prennent vie

Repérant le bon angle, ils déplacent les matériaux si besoin puis se met à graffer les yeux blancs, avec la pupille noire. Il leur ajoute ensuite un sourire malicieux, avec des dents composées à partir de cartons blancs, de miroirs pour des sourires plus éclatants, d’un cageot ou d’une plaque de polystyrène.

Crédit photo :Instagram / bisk.art

Ces mises en scène artistiques sont ce qu’on appelle des paréidolies. Il s’agit d’une sorte d’illusion d’optique qui vous donne l’impression de voir un visage au beau milieu des ordures.

Un sigle Amazon peut devenir un sourcil ironique, quand deux poubelles symétriques deviennent une moustache, un carton scotché de noir` transformé en cicatrice et un petit tobbogan rouge devient une langue pendante.

Crédit photo :Instagram / bisk.art

Évidemment, ces ordures transformées ne passent pas inaperçues et les passants apprécient de pouvoir regarder de l’art prendre forme au milieu de ces déchets entassés depuis plusieurs semaines.

Pour voir plus de créations de Bisk, on vous invite à aller regarder son compte Instagram et vous verrez à quel point il ne manque pas d’imagination pour transformer les poubelles parisiennes.

