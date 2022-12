Ce papa se met en scène avec ses deux filles dans des photos hilarantes et adorables

Sholom Ber Solomon fait le bonheur des internautes avec ses photographies créatives dans lesquelles il se met en scène avec ses deux filles.

Si vous cherchez une façon originale de passer des bons moments avec vos enfants, ce papa a trouvé comment faire. Sholom Ber Solomon est le papa de deux petites filles, Zoe et Olivia, âgées respectivement de six ans et trois ans.

Instagram / sbsolly

Depuis que son aînée est bébé, il s’amuse à créer des photos hilarantes en sa compagnie où il se met en scène avec des déguisements. Les années ont passé et il n’a jamais cessé de continuer ses mises en scènes drôles et adorables.



On peut observer à quel point Zoe a grandi, et que sa petite soeur Olivia prend autant de plaisir à participer à ses séances photo. Sur son compte Instagram, le papa compte plus de 303 000 abonnés.

Des photos drôles et pleines de tendresse

Sur les photos, on les voit déguiser dans toutes sorte de costumes, rendant souvent hommage à des scènes et des personnages de la pop culture. D’autres photos parodient des scènes de la vie quotidienne comme celle où Sholom est déguisé en chat coincé dans un arbre quand sa fille est déguisée en pompier pour le sauver.

Auprès de My Modern Met, le papa se confie sur ce concept qui lui permet de passer des moments amusants avec ses filles : « Il y a tellement de photos que j’adore. Mais l’une des préférés et celle où je suis une princesse et mes filles me font un relooking. Entre mon maquillage et me faire les ongles, les filles passaient leur temps à rigoler ».

Et nous, on prend également énormément de plaisir à découvrir ces photos, toutes plus amusantes les unes que les autres.

Voici un florilège des photos créées par Sholom Ber Solomon avec ses filles :

