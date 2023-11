“Il a déchiré le carter de ma voiture” : ces ralentisseurs illégaux détruisent les véhicules de nombreux Français

En France, des automobilistes montent au créneau pour dénoncer la dangerosité des ralentisseurs pour leurs voitures. Selon une association, 99,9% des ralentisseurs ne seraient pas réglementaires et donc illégaux.

Dans le milieu urbain, les chaussées sont parsemées de dos d’âne ou ralentisseurs en tout genre afin d’inciter les automobilistes à ralentir. Que ce soit dans les lignes droites, à l’approche d’une intersection ou d’un passage piéton, ces ralentisseurs ont pour but de limiter les excès de vitesse.

Cependant, de nombreux automobilistes dénoncent la dangerosité de ces ralentisseurs pour leur véhicule. Ils sont trop hauts, mal positionnés, ou soit non conformes à la réglementation, occasionnant des dommages sur les voitures, au grand dam des automobilistes.

Crédit photo : PUMSD

France 3 Grand-Est a recueilli le témoignage de quelques automobilistes alsaciens, dont Gérard : “Il est impossible de rouler même à 20 km/h à l’heure pour franchir ce dos d’âne. Je dois vraiment m’arrêter”, déplore-t-il après avoir été victime d’une déchirure du carter de son moteur en franchissant un ralentisseur : “Il a une hauteur hors normes et il est constitué de pavés anguleux et disjoints”.

À cause de cet incident, il a décidé de ne plus prendre cette voiture pour passer à cet endroit, ou alors il choisit un autre chemin : “Je dois être au pas à la montée et à la descente, sous peine d’éclater la jupe avant de la voiture ou d’endommager des éléments de transmission du train avant. Les traces de frottement sur le revêtement à cet endroit parlent d’elles-mêmes”.

99,9% des ralentisseurs hors la loi ?

Ainsi, plusieurs associations d’automobilistes sont montées au créneau, sans mauvais jeu de mots, à l’instar de l’association “Pour une mobilité sereine et durable” (PUMSD). Son porte-parole, Thierry Modolo-Dominati, estime que 99,9% des dos d’âne en France ne sont pas réglementaires.

Par exemple, les ralentisseurs en enrobés, ou “plateaux traversants” ou “plateaux ralentisseurs”, sont non conformes à la loi. Ils sont en effet interdits sur une voie de transport en commun ou près d’un hôpital.

Le porte-parole de PUMSD déplore la multiplication de ces ralentisseurs : “Sur 15km de trajet, je me suis retrouvé subitement avec 29 ralentisseurs à franchir”. Une présence invasive qui a augmenté le nombre d'accidents et d'accrochages, le poussant à lutter contre ces ralentisseurs non conformes et dangereux.

Selon lui, les premières victimes sont les caravanes, les remorques de véhicules professionnels et aussi les cyclistes, ainsi que les deux roues : “Les cyclistes et les motards sont parfois éjectés, certains font des vols planés contre des bus ou camions, avec des conséquences graves”.

Dans la loi, depuis 1994, les ralentisseurs ne doivent pas dépasser 10 centimètres de haut et 4 mètres en longueur. Ils ne doivent pas être installés à proximité de centres de soins et de secours, ni sur les voies de transports en commun. Par exemple, les coussins berlinois, à la forme rectangulaire, sont interdits depuis 2009.

Crédit photo : PUMSD

L’État assigné en justice

En France, il existe 450 000 ralentisseurs ! Si 99,9% d’entre eux sont non réglementaires, cela fait beaucoup de dossiers à gérer pour l’association PUMSD qui commence à lancer ses premières actions en justice car les “discussions à l’amiable avec les maires n’ont pas abouti”. En effet, ce sont les édiles des communes qui décident de l’installation de ralentisseurs sur leurs voies de circulation.

Ainsi, l’association espère que la justice incitera les maires à retirer les ralentisseurs ou à les mettre aux normes, sous peine de mise en demeure pour non-respect de la réglementation.

Par ailleurs, PUMSD a aussi assigné l’État en justice, pour la “surpollution générée à chaque traversée de véhicule sur un ralentisseur”. En effet, les dos d’ânes généreraient une production de gaz à effet de serre et une pollution aux particules fines tellement importantes qu’elles ne répondraient pas aux engagements pris par l’État pour réduire la pollution.