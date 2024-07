Son épouse tombe amoureuse d'un collègue, il brûle le Buffalo Grill où ils travaillent pour «sauver son couple»

Ce mercredi 3 juillet, le tribunal du Mans a condamné un homme de 34 ans, reconnu coupable d’un incendie criminel sur un restaurant. Un geste poussé par des motivations… conjugales.

Ce dimanche 30 juin, l’enseigne Buffalo Grill déplorait le déclenchement d’un incendie dans son établissement situé à La Flèche, dans la Sarthe. Un incendie est en effet survenu dans le courant de la nuit, alors que l’établissement était fermé. La piste criminelle est alors rapidement privilégiée par les enquêteurs.

Le suspect principal est un homme qui a arrêté un automobiliste, au moment de l’incendie, afin de lui demander d’alerter les pompiers. Si le feu est rapidement éteint, les enquêteurs repèrent la voiture de l’individu suspect grâce aux caméras de la ville. Le lendemain matin, le coupable se présente de lui-même au commissariat.

Âgé de 34 ans, ce père de famille explique son geste comme un acte de jalousie envers… l’amant de sa femme. En effet, il raconte que son épouse, employée du restaurant, venait de “tomber amoureuse” sur son lieu de travail. Elle leur avait fait part de sa volonté de se séparer !

Une rupture qui passe mal

Cette révélation a lieu le soir précédant celle de l’incendie. Après une nuit de disputes, le jeune homme voit un signe d’espoir lorsque son épouse décide de ne pas se rendre au restaurant le samedi. Cependant, après y être retournée le soir pour travailler, elle lui répète qu’elle le quitte.

Crédit photo : Buffalo Grill

Fulminant de jalousie, il prend alors la route pour acheter de l’essence, aller au restaurant et commettre son méfait. Il met le feu à une desserte placée devant l’établissement, mais le feu se propage ensuite à la porte d’entrée. C’est alors qu’il réalise la gravité de son geste.

“Je voulais juste qu’elle ne travaille plus avec lui, qu’ils arrêtent de se voir, pour que je puisse la récupérer.”

Selon son avocate, le prévenu a totalement manqué de discernement mais n’est pas coutumier du fait. Elle a aussi rappelé qu’il avait repris ses esprits, certes trop tard, en alertant un automobiliste, puis les pompiers.

“Il n’a pas réfléchi, c’est un coup de tête. Pour lui, brûler le restaurant, c’était sauver son couple”.

Niveau dégâts, seule la devanture a été touchée par l’incendie et l’établissement était vide donc aucune victime n’est à déplorer. Jugé au tribunal du Mans ce mercredi 3 juillet, le prévenu a été condamné à 15 mois de prison avec sursis et une mise à l’épreuve pendant 18 mois. Il a également l’obligation de travailler et l’interdiction de se présenter au Buffalo Grill de La Flèche.