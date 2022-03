Atteint d'aphasie, Bruce Willis met un terme à sa carrière d'acteur à l'âge de 67 ans

Souffrant d’aphasie, Bruce Willis est contraint de mettre un terme à sa carrière, à l’âge de 67 ans.

Figure incontournable du septième art, Bruce Willis tire sa révérence !

L’acteur de 67 ans, rendu célèbre par la saga de films « Die Hard », est contraint de mettre un terme à sa carrière pour des raisons de santé.

Les médecins lui ont en effet révélé qu’il souffrait d’aphasie, une pathologie qui s’attaque au système nerveux, entraînant notamment des troubles voire la perte du langage.

Crédit photo : Flickr

Bruce Willis, 67 ans, met un terme à sa carrière pour raisons de santé

C’est la famille de l’inoubliable interprète de John McClane qui a annoncé la triste nouvelle sur ses différents réseaux sociaux.

« Notre cher Bruce a été victime de problèmes de santé impactant ses capacités cognitives (…) après beaucoup de réflexion, Bruce s’éloigne de la carrière qui compte tant pour lui (…) Nous avançons comme une famille unie et nous voulions associer ses fans, car nous savons à quel point il compte pour vous comme vous comptez pour lui », peut-on lire ainsi dans un communiqué conjoint publié sur Instagram par ses filles Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn, sa compagne Emma Heming et son ex-femme Demi Moore.

Révélé dans les années 1980 par la série « Clair de Lune » (« Moonlighting » en VO), dans laquelle il incarnait le rôle du détective privé David Addison, Bruce Willis avait véritablement lancé sa carrière au cinéma avec « Piège de Cristal » (« Die hard ») de John McTierman.

Sorti en 1988, ce film d’action, qui dépeint une prise d’otages dans un immeuble new-yorkais fut en effet un succès surprise au box-office, propulsant Bruce Willis, qui interprète le policier John McClane, au sommet d’Hollywood.

Devenu un acteur phare au tournant des années 90, il jouera notamment dans de nombreux films à succès tels que « Le Bûcher des vanités » (1990), « La mort vous va si bien » (1992) de Robert Zemeckis, « Pulp fiction » (1994) de Quentin Tarantino, « L’armée des douze singes » (1995) de Terry Gilliam, « Armageddon » (1998) de Michael Bay, « Le cinquième Élément » (1997) de Luc Besson ou encore « Sixième Sens » (1999) de Michael Night Shyamalan.

Il reprendra par ailleurs son rôle de John McClane dans les quatre suites de « Pièges de Cristal ».

Avec plus de 7 milliards de dollars de recettes au box-office, Bruce Willis est le huitième acteur le plus rentable de l’histoire du septième art.

Sa retraite brutale et prématurée laissera un grand vide !