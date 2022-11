Amiens : prise de douleurs au ventre, elle accouche à la cantine de la fac suite à un déni de grossesse

Le jeudi 10 novembre dernier, la cantine de la Cité scolaire d’Amiens a été le théâtre d’une scène incroyable : une étudiante a accouché au milieu du réfectoire.

La jeune femme, suivant une formation de BTS et âgée de 21 ans, a commencé par se plaindre d’intenses douleurs en bas du ventre à plusieurs reprises alors qu’elle déjeunait avec ses camarades de classe, comme chaque jour. Celles-ci allaient et venaient, et à ce moment-là, l’étudiante était encore d’imaginer ce qui était en train de lui arriver. Mais rapidement, elle s’est rendue à l’évidence : c’était le début de son accouchement.

Problème, elle fait un déni de grossesse et est donc enceinte sans même le savoir. Elle ignore totalement la présence d’un nourrisson dans son ventre, et pourtant, c’est bel et bien le cas. Au vu de l’urgence de la situation, elle n’a pas eu d’autre choix que de donner naissance dans la salle de restauration de la faculté. Heureusement, l’étudiante a pu compter sur l’aide précieuse de Vincent Piquot (voir photo ci-dessous), manager des équipes du service restauration, qui s’est improvisé sage-femme pour l’occasion.

« J’étais tranquillement en train de taper un rapport lorsqu'une surveillante est venue me chercher en me disant qu’une élève était sur le point d’accoucher. Au début, je n’y ai pas cru » a confié l’homme à nos confrères du Courrier picard. C’est grâce à sa formation de secouriste et à son sang-froid que Vincent Piquot a pu venir en aide à la future maman, tout en appelant les pompiers et en faisant évacuer la cantine.

Un accouchement réussi

Il a également installé des paravents autour de l’étudiante afin de préserver son intimité et l’a allongé au sol et a placé un sac de cours sous sa tête en guise de coussin. Il a ajouté : « elle m'a dit qu'elle sentait quelque chose qui poussait. Je lui ai dit de mettre ses pieds sur mes genoux et de pousser fort. On voyait déjà la tête de l’enfant. J’étais soulagé quand je me suis rendu compte que la maman et l’enfant allaient bien ».

Heureusement, tout est bien qui finit bien puisque l'accouchement s’est déroulé sans accroc. Le bébé est une petite fille en bonne santé de 2,5 kg !