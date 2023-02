Voici Andrea Ivanova, une jeune femme de 25 ans qui rêve de ressembler à une poupée Bratz

Du haut de ses 25 ans, l’influenceuse bulgare Andrea Ivanova a toujours rêvé de ressembler à une poupée Bratz. Une chose est sûre : cette dernière a payé le prix fort pour y arriver.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Andrea Ivanova est une influenceuse bulgare âgée de 25 ans. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme ne passe pas inaperçue. La raison ? Elle a dépensé plus de 8000 euros pour avoir les plus grosses lèvres du monde.

Crédit Photo : andrea88476 / Instagram

Aujourd’hui, Andrea Ivanova rêve de posséder les pommettes les plus saillantes de la planète. Et quand on voit les efforts qu'elle produit pour ressembler à une poupée Bratz, on ne doute pas qu'elle finira par réaliser son projet, tant elle est déterminée.

Crédit Photo : andrea88476 / Instagram

«Je suis déterminée à en faire plus»

Comme le précise le Daily Mail, la blonde aux yeux marron a obtenu ses premières modifications corporelles en 2018. Depuis, elle reçoit des injections d’acide hyaluronique au niveau des lèvres toutes les deux semaines. Au total, l’ancienne étudiante en philosophie compte une trentaine d’opérations chirurgicales à son actif.

En effet, elle a effectué un remplissage du menton afin de souligner le contour de sa mâchoire. Le hic ? Cette obsession de l’apparence risque d’entraîner des problèmes de santé, mais la jeune femme est prête à prendre à tous les risques.

«Mon médecin a dit qu'il pensait que j'en faisais trop avec les produits de remplissage dans mon menton», a-t-elle déclaré.

Avant d’ajouter : «Mais je suis déterminée à en faire plus(…) J'ai fait tout ce chemin et je ne peux même pas penser à tout ce que j'ai dépensé. Il y a eu trop d'injections et il y en a d'autres à venir».

Crédit Photo : andrea88476 / Instagram

Crédit Photo : andrea88476 / Instagram

Son look fait l’objet de moqueries

Sans réelle surprise, Andrea reçoit un grand nombre de critiques sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

«Pourquoi? Je ne comprends pas cette obsession», «Ça a l'air horrible. Elle s'est fait piquer par une abeille ou quoi?», «C’est un triste spectacle», «C’est dégoûtant», «J’ai tellement de questions», peut-on lire parmi les nombreuses réactions.

Crédit Photo : andrea88476 / Instagram

De son côté, l’influenceuse assume ses choix et ne regrette rien : «Je ne m'inquiète pas des commentaires des gens, car j'ai mes propres goûts et opinions en matière de beauté», a-t-elle confié.