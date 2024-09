Ils découvrent que le prénom de leur bébé est unique en France et que personne d'autre ne le porte

Le bébé est le seul à porter ce prénom dans toute la France. Les parents sont tombés sous le charme de ce patronyme qui a, pour eux, une signification particulière.

Dur dur de trouver un prénom pour votre bébé parmi les milliers qui existent. Pour se démarquer, certains parents optent pour des prénoms originaux ou rares. Voire très rares, comme c’est le cas pour ce couple.

Marine et Aubry Coutant-Georget sont devenus parents pour la première fois en novembre 2023. Avant la naissance de leur fils, le couple originaire de Scaër, dans le Finistère, avait déjà fait son choix. Ils ont découvert par hasard que le prénom choisi pour leur bébé n’avait jusque-là jamais été donné en France. Leur petit garçon est ainsi le seul de notre pays à s’appeler Nataë.

Marine et Aubry ont expliqué au média Télégramme avoir jeté leur dévolu sur ce prénom par hasard : « On sortait d'une échographie à Lorient et, dans un rond-point, on a croisé un véhicule Les Terres de Nataé », un parc animalier breton. « On a validé tout de suite », ont-ils expliqué.

Un prénom unique en France

Crédit photo : gorodenkoff/ iStock

Après avoir choisi le prénom de leur bébé avant même sa naissance, les futurs parents ont fait quelques recherches. « On ne l'avait jamais entendu. D'après nos recherches, il n'existe pas d'autres Nataë en France, seulement un au Québec », ont-ils appris à leur grande surprise.

Marine et Aubry ont appris par ailleurs que Nataë est la déesse de la nature. Une référence qui leur sied très bien puisqu’ils vivent à la campagne entourés d’animaux : chats, chèvres, chiens et chevaux.

Mais ce qui a sans doute convaincu les parents d’adopter ce prénom est sa consonance avec « natalité ». Marine et Aubry ont expliqué être passés par sept ans de PMA et que Marine est tombée enceinte après la dernière FIV.

Après avoir appris la naissance du petit Nataë, le directeur des Terres de Nataé a pu contacter les parents et offrir un pass annuel à vie à leur bébé pour visiter le parc animalier.