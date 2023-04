Le musée d'art contemporain de Lyon organise une visite naturiste, l'évènement fait sensation

Le musée d’art contemporain de Lyon a organisé ce jeudi 27 avril une exposition sur le corps humain réservée aux personnes… naturistes !

Ce jeudi 27 avril, le musée d’art contemporain de Lyon (MAC) a organisé une soirée un peu spéciale. Dans le cadre de son exposition sur le corps humain (intitulée «Incarnations»), l’établissement a organisé une visite naturiste.

En d’autres termes, les visiteurs étaient invités à se déshabiller de la tête aux pieds. L’objectif ? Voir comment le corps humain réagit avec l’art : «Notre idée est d'interroger la question du corps dans l'espace, de voir comment un corps interagit face à d'autres corps », a indiqué le musée.

Crédit Photo : MAC Lyon

Plus de 250 visiteurs entièrement nus

Au total, plus de 250 personnes n’ont pas hésité à ôter leurs vêtements afin de découvrir les trois expositions. À noter que cet événement a été mis en place en collaboration avec la Fédération française de naturisme.

À voir aussi

«On a vraiment une approche d’égal à égal avec le modèle et c’est vrai qu’on se confond dans l’exposition. C’est intéressant parce qu’on ne sent pas ça quand on est habillé», a confié Frédéric Martin, président de la Fédération française de naturisme en Rhône-Alpes, à nos confrères de BFMTV.

Crédit Photo : MAC Lyon

Après la visite, les naturistes étaient conviés à prendre part à une discussion au cours de laquelle ils ont échangé leur ressenti et leurs retours d’expérience.

Comme le précise le site d’information, le MAC a fait en sorte que l’événement ne soit pas vu de l’extérieur. Pour ce faire, le musée a mis en place des «parcours spécifiques pour les visiteurs», a expliqué Isabelle Bertolotti, la directrice des lieux.

Crédit Photo : MAC Lyon