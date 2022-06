À seulement 2 ans, il développe des signes inhabituels de puberté à cause d'un gel de son... père

Du haut de ses deux ans, Barnaby Brownsell n’a rien à avoir avec les jeunes de son âge. Le garçonnet a déjà des poils… pubiens et des muscles ! Explications.

Dans une interview accordée à Insider, la mère du petit garçon raconte les dessous de cette histoire. C’est à l’âge d’un an que le petit Barnaby Brownsell a commencé à développer des signes de puberté en mars dernier.

Un taux de testostérone anormalement élevé

À l’époque, le Britannique faisait le poids d’un enfant de deux ans, à savoir 12 kilogrammes. Mais ce n’est pas tout ! Le garçonnet est devenu de plus en plus musclé et des poils pubiens sont apparus. Enfin, son penis s’est développé : « Je savais que ce n’était pas normal. Il avait des érections importantes et soutenues », a confié la mère de famille.

Crédit Photo : Erica Brownsell

Face à cette situation, cette dernière a consulté un grand nombre de médecins, mais ses questions sont restées sans réponse. Des tests sanguins ont révélé que le taux de testostérone de Barnaby était anormalement élevé.

Quelque temps plus tard, des examens complémentaires ont permis d’écarter plusieurs pistes, comme une tumeur endocrine ou un dérèglement congénital. Finalement, un docteur a réussi à poser un diagnostic.

Un médecin pose enfin un diagnostic

En effet, le professionnel a demandé à la mère de famille si son fils avait été exposé à un traitement à base de testostérone. Ce dernier avait raison puisque le père de Barnaby a utilisé pendant plusieurs années un gel pour soigner ses troubles testiculaires.

Crédit Photo : Erica Brownsell

Interrogé par le site d’information, le Dr. Benjamin Udoka Nwosu explique que ce mode de transmission présente un risque d’exposition directe : « Il reste toujours un peu de testostérone sur la peau même plusieurs heures après l’application. Les membres de la famille ou toute autre personne ayant un contact rapproché avec le patient masculin ont un risque d’exposition directe ».

Fort heureusement, tout devrait rentrer dans l’ordre pour Barnaby. C’est en tout ce qu’affirment les médecins qui l’ont suivi : « Les niveaux de testostérone du garçon reviendront à la normale ».