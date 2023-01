Thaïlande : il oublie sa femme sur le bord de la route et roule pendant 160 km avant de se rendre compte de sa disparition

En Thaïlande, un homme a commis une erreur dont il se souviendra : alors que sa femme était descendue de leur voiture pour aller aux toilettes, il a repris sa route sans s'apercevoir que son épouse n’était pas remontée dans le véhicule. Pour le retrouver, cette dernière a été obligée de marcher pendant 20 km.

Boontom et Amnuay Chaimoon sont en couple depuis 27 ans. Pour explorer de nouvelles contrées, ils ont décidé de faire un road trip en Thaïlande pendant les vacances de fin d’année.

Alors qu’ils voyageaient en voiture le 25 décembre dernier, le couple a fait une petite pause sur le bord de la route, à 3 heures du matin. Amnuay a décidé d’en profiter pour faire ses besoins et s’est aventurée dans la forêt sans avertir son mari.

Crédit photo : iStock

Cependant, quand elle est revenue sur le bord de la route, elle s’est rendue compte que son mari et la voiture n’étaient plus là.

Elle marche 20 km pour retrouver son mari

Amnuay s’est retrouvée seule, en pleine nuit, sans téléphone ni argent. Ainsi, elle n’avait pas d’autres choix que de continuer la route à pied. Pour retrouver son mari, Amnuay a marché pendant 20 km avant d’arriver dans une petite ville à 5 heures du matin. Elle s’est alors rendue dans un commissariat de police pour tenter de contacter son mari.

Comme elle ne se souvenait pas du numéro de téléphone de son époux, elle a appelé son propre portable, qui était dans son sac, sur le siège avant de la voiture. Cependant, malgré de nombreux appels, la police n’a pas réussi à joindre le mari.

Crédit photo : iStock

Ce n’est qu’à 8 heures du matin que les policiers ont réussi à entrer en contact avec Boontom. Surpris, celui-ci a immédiatement fait demi-tour et a affirmé qu’il était convaincu que sa femme dormait à l’arrière de la voiture. Quand il a reçu l’appel, Boontom avait déjà parcouru 160 km.

En revenant, il a présenté de nombreuses excuses à sa femme, qui est finalement remontée dans la voiture. Une histoire qui, on l’espère, est devenue une anecdote amusante pour le couple et non un motif de rupture.