Victime d'une lettre lumineuse défectueuse, le “Chamas Tacos” devient le “Hamas Tacos”

À Valence, dans la Drôme, un établissement de l’enseigne de restauration Chamas Tacos a déclenché une vive polémique bien malgré lui à cause d’une lettre lumineuse défectueuse.

C’est le genre de panne qui sème le trouble, surtout en ces temps de résurgence du conflit israélo-palestinien. Pourtant, nous sommes ici très loin des bombardements, mais comme tout bon conflit qui s’exporte, il ne suffit d’un rien pour remettre de la poudre sur une poudrière déjà très explosive.Il suffit même parfois d’une panne électrique…

C’est ce qui s’est passé à Valence, dans la Drôme, où l’établissement de l’enseigne de restauration Chamas Tacos a suscité des tensions pour une raison assez farfelue.

En effet, le restaurant a été victime d’une simple panne privant le nom de l’enseigne de sa luminosité en partie. Rien de bien méchant jusqu’ici sauf que la seule lettre lumineuse ayant subi cette panne était la lettre “C”, transformant le Chamas Tacos en… Hamas Tacos.

Crédit photo : DR

Une allusion malvenue à l’organisation palestinienne, classée comme mouvement terroriste par de nombreux pays, dont la France. Vous comprenez mieux donc le malaise suscité par cette panne qui pourrait avoir des conséquences terribles pour l’établissement.

La mairie menace le restaurant de fermeture administrative

Ce mercredi 18 octobre, dans la soirée, ce sont deux jeunes femmes, ayant leurs habitudes dans le restaurant, qui ont filmé la devanture troublante. On y voit alors des policiers municipaux qui demandent fermement au gérant d’éteindre l’enseigne lumineuse sous peine de… fermeture administrative.

Finalement, le gérant a éteint les néons pour éviter toute polémique. Bien évidemment, ce dernier se défend de tout acte de soutien au groupe terroriste : “Cette histoire est très grave, elle va trop loin. Le C est tombé en panne il y a des mois de cela. On a fait un devis pour refaire toute la façade dans les prochains mois. J’ignorais jusqu’à maintenant que le Hamas était une organisation terroriste. C’est une triste coïncidence, du hasard complet. Nous on fait du commerce, pas de la politique”, s’exprime-t-il auprès de France 3.

De son côté, la mairie indique que de nombreux passants se sont plaints de voir le mot “Hamas” en lettres lumineuses, ce qui a justifié l’envoi de la police municipale. Si elle se dit surprise que le gérant n’ait pas anticipé cette confusion, elle se dit rassurée d’apprendre qu’il entreprend des travaux.

Enfin, le groupe propriétaire de la chaîne de restauration a indiqué que l’enseigne serait réparée dans les prochains jours, tandis que le gérant attend des travaux plus large d’ici la fin de l’année.