Cette femme allaite son mari et affirme que cette pratique a rendu leur «mariage plus fort»

Tous les couples ont leurs habitudes. Mais certains ont des habitudes pour le moins surprenantes. C’est le cas de ces Américains qui ont trouvé un drôle de moyen pour passer plus de temps ensemble.

Selon Rachel et Alexander Bailey, cette habitude a rendu leur « mariage plus fort ». Cependant, il ne s’agit pas de choses communes que font beaucoup de couples. Oubliez les sorties régulières au cinéma, les voyages, les randonnées, les jeux etc. Des activités courantes en soi. Rachel et Alexander ont une habitude beaucoup moins répandue chez les couples : l’allaitement.

Lorsque le couple a accueilli son premier bébé, Rachel a commencé à lui donner le sein. Rapidement, elle n'a pas su que faire de l’excès de lait. Mais un événement lui a donné une idée.

« Quand j’allaitais mon aîné, Troy, aujourd'hui âgé de sept ans, je suis partie en croisière avec Alexander, raconte la mère de famille. Cependant, j'ai oublié mon tire-lait et j'ai été très engorgée pendant deux jours. J'avais tellement mal et j'avais peur d'attraper une infection… Alors nous avons décidé que mon mari allait essayer de boire du lait pour me soulager ». Tel a été le début de cette habitude durant laquelle Alexander était allaité trois à quatre fois par jour.

Une habitude qui a resserré leurs liens

Sans aucun moyen de tirer son lait, Rachel autorise alors son mari à boire son lait directement à son sein. « Nous étions nerveux à l'idée qu'il allaite avec moi car nous pensions que cela semblait bizarre, mais dès que nous l'avons fait, nous avons réalisé que tout allait parfaitement bien », se rappelle la jeune femme.

Crédit photo : itsrachelbailey/ Caters

Ce qui, au départ, n’était qu’un moyen d’aider sa femme en souffrance, s’est transformé en une habitude des plus normale pour le couple. Rachel explique que Alexander a pris goût au lait maternel qui en plus, était bon pour sa santé. « Il n'a pas attrapé froid pendant deux ans après avoir commencé à boire mon lait et beaucoup de gens ont dit que sa peau allait beaucoup mieux aussi. Il a fini par aimer le goût de mon lait maternel et le préfère même au lait de vache maintenant », semble se réjouir Rachel.

Même si cette pratique peut sembler bizarre aux yeux de beaucoup, Rachel et Alexander ne voient pas cela du même œil : « Ce n'est pas un problème pour nous. Cela a commencé avec Alexander qui m'aidait quand j'avais mal, mais cela s'est transformé en une histoire de lien émotionnel ». En effet, selon la jeune femme, l’allaitement en couple lui a permis de resserrer les liens avec son mari. « J'adore l'allaiter car cela nous permet de passer du temps ensemble. Cela nous a définitivement rapprochés en tant que couple ».

Depuis que leurs trois enfants ont grandi, Rachel ne produit plus autant de lait qu’avant, au grand dam de son mari Alexander.