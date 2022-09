Les 15 hommes les plus beaux du monde

Si la beauté est subjective, certains classements officiels ou non officiels sont publiés dans les médias. On en voit d’ailleurs passer sur les réseaux sociaux comme Instagram, ce qui crée des débats entre les différents lecteurs de ce genre d’articles. Mais saviez-vous qu’il existe un classement officiel des 10 plus beaux hommes du monde pour l’année 2022 ? Vous risquez d’avoir des surprises en découvrant le classement.

Un classement officiel. Lorsque l’on parle de beauté, on pense en premier à celle des femmes avant celle des hommes. Faites un sondage dans la rue et vous verrez que les premiers noms cités seront ceux de femmes célèbres à l’instar de Emily Ratajkowski, Scarlett Johansson ou encore Gal Gadot.

Chacun a une idée bien précise des critères de sélection qui vont déterminer la beauté d’une personne : son physique, sa personnalité, son charme, son élégance naturelle, son intelligence ou encore son sens de l’humour. Mais quand la science s’en mêle, les noms peuvent être différents.

La méthode Golden Ratio of Beauty Phi

Pour arriver au classement dit “officiel” des plus beaux du monde, le Golden Ratio of Beauty Phi a été utilisé par le chirurgien esthétique du Centre of Facial Cosmetic Surgery Julian De Silva. Cette ancienne méthode de calcul grecque évalue le degré de “perfection physique” du visage d’une personne. Chez les femmes, cette technique de calcul a déterminé que l’actrice Amber Heard était la plus belle femme du monde avec un score de 91,85%. Elle devance la star de téléréalité et business woman Kim Kardashian avec 91,39% et la mannequin et reine de la mode Kate Moss avec 91,06%.

Le Golden Ratio of Beauty Phi, également connu sous le nom de “nombre d’or” ou de “divine proportion”, détermine les proportions idéales d’un élément en mesurant la symétrie de sa structure. Cette méthode était utilisée dans la Grèce antique pour déterminer les dimensions “parfaites” des œuvres des artistes et architectes. En 2016, cette technique a été adoptée pour évaluer le degré de “perfection physique” d’un individu et plus particulièrement d’un acteur connu dans le monde entier. Cet algorithme compte 12 marqueurs clés parmi lesquels les éléments du visage comme les sourcils, les yeux, la mâchoire, le menton, le nez ou encore les lèvres. Le nombre idéal (Phi) est de 1,618. Selon le Golden Ratio of Beauty Phi, un people considéré comme “beau”, la longueur de l’oreille doit être identique à la longueur du nez, et la largeur d’un œil doit être identique à la distance entre les yeux. Un véritable casse-tête.

Mais qu’en est-il chez les hommes ?

Pour répondre à cette question, nous vous avons épluché ce fameux classement des 10 plus beaux hommes du monde réalisé par Julian De Silva. Et comme nous souhaitions vous proposer un top 15, nous avons ajouté 5 autres noms de people pour compléter ce classement. Vous allez voir que cette liste se compose principalement d’acteurs connus de tous. Démarrons sans plus attendre cette sélection qui va vous en mettre plein les yeux !

Top 10 officiel des plus beaux hommes du monde

1ère place : Robert Pattinson

Âge : 36 ans

Profession : Acteur

Film notable : saga Twilight (2008-2012), dans le rôle du personnage Edward Cullen

Pays : Royaume-Uni

Score : 92,15%

Selon le Golden Ratio of Beauty Phi, l’acteur Robert Pattinson est l'homme le plus beau du monde avec un score de 92,15%. Julian De Silva, le chirurgien esthétique qui a réalisé ce classement des plus beaux hommes du monde a donné des explications au magazine en ligne ladbible : “Robert Pattinson était clairement le vainqueur lorsque tous les éléments du visage ont été mesurés pour la perfection physique. Il était dans les cinq premiers dans presque toutes les catégories, car il a des traits de forme classique et une merveilleuse mâchoire ciselée. Son seul score inférieur à la moyenne concerne ses lèvres, qui sont un peu fines et plates.”

2e place : Henry Cavill

Âge : 39 ans

Profession : Acteur

Film notable : Man of Steel (2013)

Pays : Royaume-Uni

Score : 91,64 %

3e place : Bradley Cooper

Âge : 47 ans

Profession : Acteur, réalisateur, producteur de cinéma et chanteur

Film notable : A Star is Born (2018)

Pays : États-Unis

Score : 91,08 %

4e place : Brad Pitt

Âge : 58 ans

Profession : Acteur et producteur de cinéma

Film notable : Fight Club (1999)

Pays : États-Unis

Score : 90.51 %

5e place : George Clooney

Âge : 61 ans

Profession : Acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma

Film/Série notable : Urgences (1994-2000), dans le rôle du personnage le Docteur Doug Ross

Pays : États-Unis

Score : 89,91 %

6e place : Hugh Jackman

Âge : 53 ans

Profession : Acteur et chanteur

Film notable : X-Men Origins: Wolverine (2009)

Pays : Australie

Score : 89,64 %

7e place : David Beckham

Âge : 47 ans

Profession : Footballeur

Pays : Royaume-Uni

Score : 88,96 %

8e place : Idris Elba

Âge : 50 ans

Profession : Acteur, scénariste, producteur de cinéma et DJ

Film/Série notable : Luther (2010-2019)

Pays : Royaume-Uni

Score : 88,01 %

9e place : Kanye West

Âge : 45 ans

Profession : Rappeur et chanteur

Pays : États-Unis

Score : 87,94 %

10e place : Ryan Gosling

Âge : 41 ans

Profession : Acteur, réalisateur, producteur de cinéma, musicien et compositeur

Film notable : La La Land (2016)

Pays : Canada

Score : 87,48 %

La suite du classement avec 5 autres people connus

11 : Leonardo Dicaprio

Âge : 47 ans

Profession : Acteur

Film notable : The Revenant (2016)

Pays : Canada

12 : Regé-Jean Page

Âge : 34 ans

Profession : Acteur

Film/Série notable : La Chronique des Bridgerton dans le rôle du personnage de Simon (2020)

Pays : Royaume-Uni

13 : Hrithik Roshan

Âge : 48 ans

Profession : Acteur

Film notable : War (2019)

Pays : Inde

14 : Michael B. Jordan

Âge : 35 ans

Profession : Acteur et producteur de cinéma

Film notable : Black Panther (2018)

Pays : États-Unis

15 : Pierre Bondo

Âge : 30 ans

Profession : Banquier

Pays : France

Le Toulousain Pierre Bondon a été classé à la 6e place du classement de plus bel homme du monde, au grand concours de beauté Mister Supranational.

