Les Américains fortunés achètent des châteaux en France à petit prix, mais réalisent ensuite leur erreur

De nombreux Américains se pressent pour acheter les châteaux français en ruines afin de les rénover. Mais ils déchantent complètement lorsqu’ils découvrent un détail qu'ils n'avaient pas anticipé.

Beaucoup d’Américains, passionnés par l’Histoire et la culture française, décident de franchir le pas et d’acheter des châteaux en France. Il s’agit, dans la plupart des cas, d’Américains fortunés qui souhaitent rénover l’édifice pour en faire un lieu touristique.

Chêatu d'Avensac. Crédit photo : At the Chateau

En 2021, Mark Goff et Phillip Engel ont acheté le Château d’Avensac (construit en 1320) pour 1,2 million de dollars. « L'idée des membres de la famille royale et des nobles est pour nous une idée très romantique. C'est pourquoi nous aimons tant La Chronique des Bridgerton », a fait savoir Mark. Le couple quitte alors sa Californie natale pour s’installer définitivement dans ce château de 48 pièces avec une vue imprenable sur le Gers.

Crédit photo : Astrid Landon/ Business Insider

Les Californiens prévoient de payer les coûts de rénovation en louant des salles du château pour des mariages ou autres événements. Ils estiment le coût à 500 000 dollars. Mais ce sera plutôt le double. Pourtant, les demandes d’acquisition des Américains se multiplient en France.

Une quantité de travaux qui peut décourager les acheteurs

Château d'Avensac. Crédit photo : At the Chateau

Mark et Phillip sont très vite découragés par l’ampleur des travaux : la plomberie est « inexistante » tout comme le chauffage, l’électricité n’est plus aux normes et les murs gorgés d’humidité. Ils doivent aussi réparer le toit et renforcer les fondations.

« Je savais en commençant que ça ne se passerait pas comme ça. Vous le faites parce que vous voulez vivre ce genre de vie rustique et en ruine dans le sud de la France », admet Mark. Même son de cloche pour Abigail Carter, une Canadienne « obsédée » par l’idée d’acheter un château dans nos contrées.

Château de Borie. Crédit photo : Astrid Landon/ Business Insider

La mère de deux enfants franchit le pas en 2022 en achetant le Château de Borie, près d’Agen pour 610 000 dollars et 200 000 de plus pour des rénovations. La nouvelle propriétaire est rapidement prise de panique devant la tâche à accomplir. Notamment après que les débris d’une falaise se soient écrasés sur son domaine. Malgré les difficultés, l’expérience est passionnante selon Abigail. Elle prévoit d’organiser des événements créatifs pour des peintres et écrivains.

Capture d'écran. Crédit photo : The Chateau Chronicles

L’expérience s’avère finalement similaire pour Mark et Phillip. Ces derniers sont très appréciés des habitants d’Avensac qu’ils ont confiés à plusieurs reprises pour des festivités. Comme Abigail, Mark et Phillip racontent leur aventure sur leur blog, Chateau Chronicles pour la première et At the Château pour les seconds. Tous vendent des souvenirs à l'effigie de leur château pour les aider dans l’ameublement et les rénovations.

Aujourd’hui, ils semblent plus heureux et épanouis que jamais. Mark et Phillip se disent même en bonne voie pour débuter leur activité dès 2025.