« Paracétamol challenge » : cette nouvelle tendance dangereuse sur TikTok qui conduit les ados à l'hôpital

Une nouvelle tendance est née sur TikTok et est particulièrement dangereuse : il s’agit du “paracétamol challenge”, qui peut être mortel pour les adolescents.

Sur TikTok, de nouvelles tendances apparaissent chaque jour. Si certaines ont un effet bénéfique sur notre quotidien, comme cette astuce validée par les dermatologues pour en finir avec les lèvres gercées, d’autres peuvent être plus dangereuses. C’est le cas de la Superman Dance, une danse dangereuse pratiquée par de nombreux jeunes, ou encore de ce défi qui consiste à rentrer dans une valise.

Récemment, une autre tendance a vu le jour. Intitulée “paracétamol challenge”, elle est réalisée par de plus en plus de jeunes. Cependant, ce défi peut être mortel. Le principe : ingérer le plus de doses de paracétamol possible avant de finir à l’hôpital afin de tester sa résistance. Le vainqueur du challenge est celui qui parvient à résister le plus longtemps.

Crédit photo : iStock

Un défi mortel

Ce défi est apparu aux États-Unis durant l'été 2023 et s’est propagé en Europe, jusqu’à arriver en Belgique et en France.

“C’est une tendance que nous constatons depuis le mois d’août 2023, quand il en a surtout été question aux USA. Mais elle s’est répandue au reste du monde et se fait ressentir aussi chez nous. Ces jeunes s’adonnent à cette compétition ridicule alors qu’une overdose présente un danger mortel”, alerte un porte-parole pour la RTBF à Actu.

Ce challenge est extrêmement dangereux et inquiète les autorités sanitaires. Le paracétamol est en vente libre en pharmacie car il est couramment utilisé pour soulager la fièvre et les douleurs. Cependant, il devient un véritable poison s’il est ingéré en trop grande quantité.

En cas d’intoxication, certains symptômes doivent alerter comme des nausées, des vomissements et des douleurs au ventre. La peau peut également devenir jaune si le surdosage est très important. Si vous pensez que votre enfant a participé à ce défi, n’hésitez pas à contacter le 15 ou le centre anti-poison (02 41 48 21 21).

“Au-delà de la dose quotidienne recommandée, le surdosage en paracétamol entraîne des dommages irréversibles au foie. Il s’agit de la première cause de greffe hépatique d’origine médicamenteuse en France”, alerte un médecin de l’inspection académique du Calvados, selon France Bleu.

Crédit photo : iStock

Pour rappel, la dose maximale de paracétamol recommandée pour un adulte est de 1 gramme par prise, trois fois par jour, en espaçant les doses d’au moins 6 heures. Pour un jeune, la dose quotidienne recommandée dépend du poids de l’enfant. Face à ce défi qui séduit de plus en plus d’adolescents, les autorités sanitaires appellent les parents à la vigilance et leur recommande d’alerter leurs enfants sur les dangers des réseaux sociaux et des médicaments.