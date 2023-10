Une étude chiffrée vient de révéler quelle est la ville la plus dangereuse de France

Aujourd'hui, il est difficile de trouver une ville où l'insécurité est inexistante. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les communes de France ne sont pas égales face à ces risques. Une étude chiffrée vient tout juste de révéler quelle est la ville la plus dangereuse. Et le résultat est assez étonnant.

Les villes les plus citées dans les médias ne sont pas forcément les plus dangereuses

Si je vous dis insécurité, vous allez sûrement me proposer des grandes villes comme Paris, Bordeaux, Lyon ou Marseille. Il est vrai que celles-ci font souvent la une des journaux avec tous les faits de violence qui s'y produisent.

Parmi ces différentes agglomérations, c'est sûrement la cité phocéenne qui semble la plus risquée. Du moins à en croire les actualités. Pourtant, ce n'est pas elle qui est arrivée en tête de ce classement.

Une étude qui a considéré les crimes et délits enregistrés sur l’année 2022

Cette étude a été réalisée par Ville-Data. Son objectif : établir le niveau d'insécurité dans les différentes villes de France pour identifier la plus risquée de toutes. Et pour aboutir à un classement, le site a considéré le nombre de méfaits pour mille habitants, et ce, dans diverses catégories de communes de plus de 22 500 habitants. S'appuyant sur les chiffres de 2022, Ville-Data a pris en compte les données chiffrées concernant les délits et crimes recensés par les forces de l'ordre.

Mais le site ne s'est pas contenté d'identifier les villes les plus dangereuses. Il a aussi établi un classement des communes les plus sûres.

Quelle est la commune française la plus sûre ?

Selon cette étude, la ville qui affiche le niveau d'insécurité le plus bas est Beaupréau-en-Mauges. En effet, c’est celle qui a enregistré le plus petit nombre de délits et crimes. Avec 15.73 méfaits pour mille habitants, elle affiche un taux d’insécurité de 1.57 %.

Sur le podium, on retrouve aussi Le Plessis Robinson dans les Hauts-de-Seine et Sèvremoine dans le Maine-et-Loire.

Et la ville la plus dangereuse est...

Avez-vous une idée de la ville qui affiche le taux d’insécurité le plus élevé ? Il s’agit de Lille, dans le Nord. En 2022, elle a enregistré plus de 25 000 crimes et délits. En 2021, ce nombre n’avait pas dépassé 22 000. Ainsi, on obtient 106.35 méfaits pour mille habitants, ce qui équivaut à un taux d’insécurité de 10.6 %.

En 2021, Lille était la troisième ville la plus dangereuse, malheureusement, elle gravi deux échelons.

Crédit photo : iStock

Qu’en est-il de la suite de ce classement ?

À savoir que la deuxième ville la plus dangereuse de France, c’est Paris, la capitale. En troisième place, on retrouve Orly. Saint-Denis, connue pour ses nombreux crimes et délits ne se classe que quatrième ville plus dangereuse. Enfin, Marseille obtient le treizième taux d’insécurité dans ce classement surprenant.