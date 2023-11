Découvrez ce que votre heure de naissance révèle sur votre personnalité, vous allez être surpris !

Vous l’ignorez peut-être, mais l’heure de la naissance façonnerait certains traits de notre personnalité. C’est en tout cas ce qu’affirment les spécialistes de l’astrologie.

Selon les astrologues, le mois de naissance et le signe astrologique auraient un impact sur certains aspects de notre personnalité. Par exemple, les Lions sont connus pour être des signes excentriques dotés d’un fort caractère tandis que les Poissons sont réputés pour leur gentillesse et leur capacité d’écoute.

Crédit Photo : iStock

Toujours selon les spécialistes de l’astrologie, l’heure à laquelle nous venons au monde joue aussi un rôle sur notre personnalité, explique le magazine le Journal des Femmes. Sans plus tarder, découvrez ce que révèle votre heure de naissance.

Si vous êtes nés au petit matin :

6h00- 7h00 : vous êtes une personne au caractère bien affirmé et douée pour le leadership. Mais ce n’est pas tout ! Votre énergie débordante est une véritable bouffée d’air frais pour vos proches.

7h01- 8h00 : «rien ne sert de courir il faut partir à point». Telle est votre devise. À l’instar de maître Yoda, vous êtes une personne équilibrée. Vos amis vous considèrent d’ailleurs comme une force tranquille.

8h01- 9h00 : vous aimez relever des défis et vous balayez les difficultés d’un revers de main. Vous avez confiance en vous et vous savez prendre des décisions rapidement.

Crédit Photo : iStock

9h01- 10h00 : vous êtes une personne joviale, lumineuse et créative. Et votre bonne humeur est contagieuse.

10h01- 11h00 : vous avez la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Vous êtes également très doué.e pour l’organisation, une qualité très appréciée sur le plan professionnel et personnel.

11h01- 11h59 : sensible, votre intuition et votre perspicacité hors du commun vous servent de guide et vous permettent de prendre des décisions.

Si vous êtes nés dans l’après-midi :

12h00- 13h00 : vous brillez grâce à votre charisme et votre assurance naturelle.

13h01- 14h00 : le travail compte plus que tout pour vous. Résultat : vous suez sang et eau pour accomplir vos objectifs. Une détermination sans faille qui suscite l’admiration de vos amis.

14h01- 15h00 : Vous êtes le pilier de votre famille grâce à votre fiabilité et votre force mentale.

Crédit Photo : iStock

15h01- 16h00 : empatique, vous aimez passer du temps avec les autres. Au travail, vous adorez travailler en équipe.

16h01- 17h00 : vous êtes une personne réfléchie et philosophique. Vous cherchez continuellement à donner un sens à votre existence.

17h01- 17h59 : vous êtes une personne artistique et très intuitive. L’art vous offre la possibilité de vous exprimer et de créer.

Si vous êtes nés durant la soirée :

18h00- 19h00 : vous êtes une véritable machine à penser ! Votre esprit est toujours tourné vers la réflexion et l’introspection.

19h01- 20h00 : vous dégagez quelque chose en plus que les autres. Vous adorez rencontrer de nouvelles personnes et vous connecter avec elles.

20h01- 21h00 : vous êtes quelqu’un de mystérieux et très psychique.

Crédit Photo : iStock

21h01- 22h00 : vous possédez une imagination débordante et un talent pour les arts.

22h01- 23h00 : vous croquez la vie à pleines dents et vous êtes un modèle pour votre entourage.

23h01- 23h59 : votre sagesse et vos connaissances inépuisables sont deux qualités qui vous caractérisent.

Si vous êtes nés en pleine nuit

0h00- 1h00 : doté.e d’une nature mystérieuse, vous aimez les énigmes et autres mystères de l’existence.

1h01- 2h00 : vous n’avez besoin de personne pour réussir. Il faut dire que vous possédez un caractère bien trempé et une volonté de fer qui force le respect.

2h01- 3h00 : vous aimez prendre votre temps et votre sang-froid légendaire vous permet de rester calme et de faire face aux situations les plus stressantes.

Crédit Photo : iStock

3h01- 4h00 : philosophe dans l’âme, vous aimez vous poser des questions sur l’existence et sur votre place dans le monde.

4h01- 5h00 : vous vous distinguez des autres grâce à votre créativité et votre imagination.

5h01- 5h59 : vous êtes une personne sensible et empathique. C’est simple : vous êtes une véritable éponge tant vous absorbez les émotions des autres.