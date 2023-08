Voici pourquoi il ne faut surtout pas aspirer les araignées de votre maison

Vous faites partie de ceux qui craignent ou détestent les araignées ? Vous avez donc sûrement élaboré une combine pour vous en débarrasser facilement et rapidement. Malheureusement pour ces petites bêtes, rares sont ceux qui se contentent de les attraper pour les relâcher dehors. Dans la plupart des cas, elles finissent écrasées ou aspirées.

Les araignées nous font peur pour plusieurs raisons. D’abord parce que leur apparence est loin d’être attendrissante. De longues pattes poilues, jusqu'à huit yeux et une capacité à se déplacer très rapidement, il n'en faut pas plus pour nous affoler.

D’autre part, certaines espèces mordent ou piquent. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c’est qu’en Europe, les arachnides dangereux sont extrêmement rares. De plus, les spécimens qui se réfugient dans nos maisons sont inoffensifs. Et même si ces petites araignées mordaient, on ne sentirait rien tellement leurs mandibules sont petites.

Quoi qu’il en soit, la réputation de ces bestioles cause leur perte depuis toujours. Et pour bon nombre d’entre nous, l’arme la plus efficace pour s’en débarrasser est... l’aspirateur. En effet, il permet de neutraliser les petites bêtes sans avoir à s’en approcher.

Aspirer les araignées, une fausse bonne idée

Il se trouve que le fait d’aspirer une araignée est une fausse bonne idée. Et ce, pour plusieurs raisons parmi lesquelles ses capacités à s’extraire du sac, puis du tube de l’aspirateur. En effet, ces animaux peuvent survivre jusqu’à 200 jours sans manger. Ils ont donc tout le temps de parvenir à retrouver leur liberté.

Bien sûr, les araignées ne peuvent s’échapper de cet appareil électroménager que si elles n’ont pas été blessées au moment de l’aspiration. Dans ce cas, vos efforts seront vains car ces petites bêtes reprendront leur place dans le coin de votre salle de bain.

La seconde raison pour laquelle il n’est pas judicieux d’aspirer une araignée n’interpellera que les personnes sensibles à la souffrance animale. En effet, même avec toutes leurs pattes intactes, certaines n’auront pas la force de sortir du sac de l’aspirateur. Ainsi, elles mourront asphyxiées par la poussière. Ainsi, ces petites bêtes inoffensives subissent une mort lente et probablement douloureuse.

Des animaux utiles que l’on peut chasser sans tuer

Avant d’évoquer la bonne manière de se débarrasser des araignées qui tissent leur toile dans la maison, sachez que celles-ci sont très utiles. D’une part, parce qu’elles dévorent les moustiques et autres insectes nuisibles parmi lesquelles les vilaines mouches qui nous embêtent tout l’été.

En d’autres termes, si vous laissez les araignées tranquilles, vous vous offrez une arme redoutable pour lutter contre deux véritables fléaux. Rien que pour ces services qu’elles nous rendent, ces petites bêtes ne méritent pas d’être tuées.

Si, malgré tout, vous ne pouvez pas accepter leur présence dans votre maison, contentez-vous de les déplacer. Avec un gobelet et une feuille de papier, vous pouvez attraper les araignées sans les toucher. Il vous suffit de plaquer le récipient au mur pour les y enfermer. Ensuite, vous n’avez plus qu’à y glisser une feuille pour les empêcher de s’échapper.

Relâchez les araignées au fond du jardin et le tour est joué !