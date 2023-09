«Je ne suis plus son amie» Muriel Robin se confie au sujet de Pierre Palmade

L'affaire Pierre Palmade a retenti comme un véritable coup de tonnerre en février dernier et encore aujourd'hui, elle n'a pas fini de faire parler d'elle. Muriel Robin, proche pourtant fidèle de l'humoriste depuis des décennies, s'est récemment exprimé sur le sujet.

Petit rappel des faits : en février dernier, Pierre Palmade provoquait un terrible accident de la route, provoquant de graves blessures pour la voiture qu'il a percutée. Un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ont ainsi été envoyés immédiatement à l'hôpital : cette dernière victime a aussi perdu son bébé dans la collision.

Une véritable affaire médiatique puisque l'humoriste était sous l'emprise de cocaïne et médicaments. Actuellement, il réside dans un service de désintoxication, mais il continue encore et toujours de faire parler de lui. Déjà, parce que des vidéos de lui ont provoqué un nouveau bad-buzz sur le net, mais aussi parce que son entourage s'exprime à son sujet, de temps en temps. À l'image de Muriel Robin.

Également humoriste de profession et bien ancrée dans le paysage culturel depuis des décennies, Muriel Robin est une personnalité appréciée : elle est aussi connue pour être une amie fidèle de Pierre Palmade depuis les années 80. Mais ça… c'était avant. Lors d'une interview avec RTL, elle a déclaré avoir mis fin à sa relation amicale.

"Concernant Pierre Palmade, tout ce que j’ai à dire, c’est que : un, je sais et deux, j’ai vu et entendu des choses qui ne sont pas en sa faveur. C’est pour ça que je ne suis jamais exprimée et que je ne m’exprimerai pas. Mais je pourrais dire que je ne suis plus son amiePire encore, elle avoue qu'elle n'était pas si sûre… que Pierre Palmade fut autant son ami qu'elle fut le sien."