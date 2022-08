Après avoir fait retirer la tache de naissance de son bébé au laser, cette maman se fait insulter par des internautes en colère

Une mère de famille australienne a décidé de faire enlever la tache de vin sur le visage de son fils. Depuis, elle est traitée de ‘monstre’ par des internautes mal intentionnés.

Brooke Atkins, 33 ans, et son mari, ont accueilli leur deuxième enfant il y a six mois, un garçon prénommé Kingsley. À la naissance de leur fils, ses parents ont remarqué la tache de naissance qui lui couvrait le visage.

Ces taches de naissance sont inoffensives mais peuvent dans certains cas, lorsque la tache se situe sur le visage, être problématiques. Il peut s’agir d’un glaucome ou du syndrôme de Sturge Weber qui peuvent entraîner la cécité ou des convulsions. Après diagnostic, il s’est avéré que Kingsley possédait les deux.

Comme le raconte sa maman au Daily Mail, ces taches de naissance « sont progressives, ce qui signifie qu'elles changeront et s'assombriront avec le temps. [Ces taches] peuvent développer une apparence ‘pavée’, avec des bosses surélevées, des crêtes et le risque de bulles vasculaires, où elles saignent dangereusement ».

Un traitement au laser et une pluie de commentaires insultants

Pour éviter tous ces désagréments à son fils, Brooke Atkins et son mari ont donc décidé de traiter la tache de Kingsley au laser. « Une fois qu'une tache de vin de Porto atteint ce stade, elle est souvent très difficile à traiter et le laser n'a pratiquement aucun effet, car la peau est déjà beaucoup trop endommagée », précise la jeune femme.

Les parents de Kingsley ont donc sauté le pas en se rendant au Queensland Children's Hospital. « Le but des traitements au laser n'est pas de ‘supprimer’ la tache de naissance, mais plutôt de garder la peau saine, afin d'éviter tout dommage supplémentaire à la zone », rappelle Brooke Atkins.

Le traitement au laser a fait son effet, et la tache de naissance de Kingsley a nettement diminué. Brooke et sa famille sont heureuses mais n’ont cependant pas pu éviter les nombreuses insultes et remarques sur les réseaux sociaux :

« Cette tache de naissance est à peine visible, ce que tu lui fais est horrible, c'est plus pour toi que lui », a lâché l’un d’entre eux.

« Une mère soumise au lavage de cerveau rend son enfant anxieux à la seconde où il sort de l'utérus », a commenté un autre.

Des mots cruels qui ont miné le moral de Brooke à leur lecture avant que la maman ne retrouve de la joie via les nombreux autres commentaires positifs. « [...] Il est le garçon le plus heureux, le plus aimant et le plus doux que vous rencontrerez jamais », a rétorqué Brooke à ses détracteurs.

