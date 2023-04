« Ça me gêne de toucher, pour huit heures de travail, cette somme affolante », Blanche Gardin étrille Amazon et refuse de participer à « LOL : qui rit sort »

La piquante humoriste n’a pas hésité à dénoncer la somme astronomique qu’elle toucherait si elle participait à la célèbre émission diffusée sur la plateforme de Jeff Bezos. Elle s’est fendue d’un long message acerbe sur l’entreprise du géant américain.

Crédit : John MacDougall/ AFP

Blanche Gardin ne participera très probablement pas à la prochaine saison de LOL : qui rit sort. Diffusée sur Amazon Prime Vidéo, l’émission réunit un casting fou de stars enfermées dans une pièce durant plusieurs heures. Le principe, essayer de ne pas rire des pitreries de ses camarades.

Si l’humeur, et l’humour, sont bon enfant, la somme offerte aux participants (qui augmente selon la notoriété des stars invitées, selon Le Parisien) a décidé Blanche Gardin de refuser de faire l’émission, notamment car elle a « dentiste ».

Dans un message Facebook, l’humoriste, qui s’adresse directement à Jeff Bezos, donne le la : « Je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d'être payée 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l'association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, c'est-à-dire quatre fois moins. Ça me gêne de toucher, pour huit heures de travail, cette somme affolante de la part d'une entreprise qui ne paye pas ses impôts en France […], qui émet 55,8 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an [...] qui utilise la main-d'œuvre des camps de concentration ouïghours », énumère-t-elle.

La décision de Blanche Gardin saluée par les internautes

Blanche Gardin ne manque pas d’étriller en détail le mode de fonctionnement du géant américain. Un fonctionnement qu’elle regrette « tout ça pour quoi ? Pour qu’on puisse commander des couches pas chères depuis notre canapé en se grattant les couilles. Oui, ça me gêne », lâche l’humoriste.

Cette dernière n’y va pas de main morte, et après avoir listé (presque) toutes les critiques de la plateforme, elle conclut sa publication en indiquant qu’elle préfère se focaliser sur les sorties au cinéma - et non en streaming - car elle se considère comme « actrice et auteure de films ». « Je n'ai pas envie que, dans dix ans, plus personne n'aille au cinéma et qu'on soit tous en train de mater des séries sur le canap en se faisant livrer des burgers par des sans-papiers qui pédalent sous la pluie », se justifie Blanche Gardin.

Publié jeudi soir, le poste de Blanche Gardin a été ‘liké’ plus de 150 000 fois et partagé 70 000 fois. À en juger par leurs commentaires, les internautes ont été séduits par cette publication au vitriol.