“Lol : Qui Rit, Sort” : combien sont payés les humoristes pour participer à l'émission ?

Émission phare diffusée sur Amazon Prime, “Lol : qui rit, sort” réunit des humoristes et comédiens de talent depuis trois saisons. Mais combien sont-ils réellement payés ? Élément de réponse !

“Ça me gêne de toucher, pour huit heures de travail, cette somme affolante de la part d'une entreprise qui ne paye pas ses impôts en France”. Cette déclaration de Blanche Gardin a enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours.

L’humoriste, réputée pour son militantisme envers les sans-abri, n’a pas caché son mépris pour l’émission “Lol : qui rit, sort” et son diffuseur, Amazon Prime. Elle estime que gagner 200 000 euros pour une journée de travail est beaucoup trop, alors que le gagnant de l’émission fait gagner seulement 50 000 euros à l’association caritative de son choix, soit quatre fois moins.

La sortie de Blanche Gardin a évidemment fait parler, égratignant donc ses collègues humoristes qui ont participé à l’émission. Pour rappel, “Lol : qui rit, sort” réunit une dizaine de comédiens et humoristes dans une maison, durant toute une journée, et leur défi est de ne pas rigoler (et de faire rire les autres), afin de remporter de l’argent pour une association.

Un cachet entre 50 000 et 250 000 euros

Avec trois saisons d’ores et déjà diffusées, l’émission est devenue incontournable et on reste toujours impatients de savoir quels génies du rire viendront participer aux prochaines saisons. En tout cas, on n’y verra jamais Blanche Gardin, c’est une certitude.

Les candidats gagnent-ils vraiment 200 000 euros pour une journée de tournage ? Guillaume Genton, chroniqueur de l’émission TPMP, avait livré des informations sur le cachet approximatif touché par les participants : “Ils sont payés entre 50 000 et 250 000 euros, selon la notoriété. Le tournage est très court, il dure six heures pour une seule saison. Réunir toutes ces stars plus longtemps, c’est très compliqué”.

De son côté, le présentateur Philippe Lacheau toucherait plus d’un million d’euros à chaque saison. Un sacré pactole qui n’est pas reversé à une association.

Des informations qui concordent avec celles du Parisien qui cite une source interne à la production. Selon le quotidien francilien, une personnalité s’était vue proposer un cachet de 100 000 euros : “Mais pour les plus grosses stars, ça peut facilement devenir le double, voire le triple (...) C’est la force des plates-formes : elles peuvent aligner les zéros sur les chèques sans souci. Et là, on parle de leur programme phare, sur lequel elles misent des millions d’euros les yeux fermés”.

Des cachets conséquents qui rendent dérisoire la somme versée à l’association du vainqueur. Et qui ne manqueront pas de faire parler à l’instar des déclarations de Blanche Gardin.