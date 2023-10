Voici le département où le permis de conduire est le plus facile à obtenir

Le permis de conduire est un examen relativement difficile. D'une part parce que les candidats sont particulièrement stressés et, d'autre part, parce que les conditions de réussite se durcissent au fil des ans. Mais dans ce département, obtenir ce précieux sésame est bien plus facile.

Une étude chiffrée a révélé les taux de réussite au permis de conduire dans tous les départements français

Si aujourd'hui, nous pouvons évoquer les départements dans lesquels l'examen du permis de conduire est plus accessible, c'est parce que la Sécurité Routière a réalisé une étude chiffrée. Ainsi, elle a pu recenser les villes dans lesquelles les candidats sont plus nombreux à réussir.

En plus de déterminer le département le plus propice à l'obtention du papier rose, l'étude de la Sécurité Routière a permis de trouver une explication à cette différence de résultats.

Un département d'Outre-mer occupe la première place du podium

Le département dans lequel le permis de conduire est obtenu avec le plus de facilité est : Saint-Pierre-et-Miquelon. Et les chiffres ne laissent aucun doute. Car pour l'année 2022, le taux de réussite affiche 83.1 %. L'année précédente, ce taux atteignait 80.4 % et en 2020, 81.3 %. Ainsi, ce département d'Outre-mer occupe la première place du podium depuis plusieurs années.

Situé dans l'océan Atlantique Nord, cet archipel se place bien au-dessus de la moyenne nationale qui a atteint péniblement les 57.1 % en 2022. Et ce chiffre était légèrement plus élevé en 2021 et 2020 avec 58.7 % et 60.1 % de réussite.

L'Île de France signe le plus mauvais résultat

Aujourd'hui, le permis de conduire est indispensable pour se déplacer, trouver du travail et même s'adonner à des activités divertissantes. Pourtant, certains citadins parviennent à laisser leur voiture au garage tout au long de la semaine. Malheureusement, cela reste impossible pour les habitants des campagnes.

Quoi qu'il en soit, il semble bien plus facile d'obtenir son permis de conduire à Saint-Pierre-et-Miquelon qu'en métropole. Et c'est en Île de France que cet examen pose le plus de difficultés d'après les chiffres de la Sécurité Routière. En effet, le Val-de-Marne affiche un taux de réussite de 42.6 % pour l'année 2022.

Crédit photo : iStock

Quel département de métropole vous offre le plus de chances de réussir votre permis de conduire ?

En métropole, les départements qui se placent dans le haut du classement sont la Vendée, les départements du Pays de le Loire et la Corse du Sud selon les chiffres récents. Et pour ce dernier département, on peut trouver un début d'explication.

Si le permis de conduire est plus facile à obtenir dans cette contrée, c'est peut-être parce que les passages en ville sont moins réguliers et plus brefs. En effet, les candidats parcourent de longues distances sur des routes, certes qui serpentent, mais qui n'imposent pas de manœuvres délicates.

Or, ces conditions difficiles s'imposent dans les grandes villes de la région parisienne. Mieux vaut donc s'éloigner de la civilisation pour multiplier les chances d'obtenir son permis de conduire.