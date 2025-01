Une nouvelle amende si vous jetez vos vêtements à la poubelle, voici comment faire depuis le 1er janvier 2025

Depuis le 1er janvier 2025, nous n’avons plus le droit de jeter nos vêtements à la poubelle au risque de recevoir une amende. Voici les solutions pour se débarrasser d’un vêtement usé ou qui ne nous plaît plus.

En 2018, une directive européenne a été adoptée dans le but de renforcer l’économie circulaire et de mettre en place un système de collecte sélective des textiles d’ici 2025. Ainsi, depuis 2020, la loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire (AGEC) est entrée en France et se met en place progressivement.

Depuis le 1er janvier 2025, une nouvelle règle doit être appliquée en matière de tri des déchets : il est désormais interdit de jeter des vêtements à la poubelle. Cette interdiction concerne tous les textiles : les vêtements mais aussi les draps, le linge de maison et les chaussures. Si vous ne respectez pas cette règle, vous vous exposez à une amende pouvant atteindre 75 euros.

Crédit photo : iStock

Cette mesure a été prise pour réduire les déchets. Selon Maison & Travaux, de nombreuses personnes décident de jeter des vêtements car ils sont usés ou passés de mode, ce qui engendre un énorme gaspillage. Chaque année, des millions de tonnes de vêtements sont jetées à la poubelle et finissent incinérées ou dans des décharges, ce qui génère une forte pollution.

Que faire des vêtements ?

Si vous voulez vous débarrasser de vos vêtements, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez les donner à des points de collecte tenus par des associations comme Emmaüs ou la Croix-Rouge. Tous les vêtements sont acceptés, même s’ils sont abîmés. Ils doivent simplement être donnés propres et secs et les chaussures doivent être apportées par paires. Un geste solidaire qui permet d’aider les personnes les plus démunies.

Si vos vêtements sont encore en bon état, vous pouvez également essayer de les vendre sur des sites spécialisés comme Vinted ou Leboncoin. Notez qu’il existe également d’autres plateformes de vente en ligne qui attirent de plus en plus d’internautes.

Crédit photo : iStock

Enfin, vous pouvez apporter vos vêtements dans des recycleries ou chez certaines marques comme H&M, Kiabi et Okaïdi qui proposent de récupérer vos vêtements usagés en échange d’un bon d’achat.

Il existe de nombreuses possibilités pour donner une seconde vie à ses vêtements. Cependant, malgré l'interdiction, certains d’entre eux peuvent toujours être jetés dans les ordures ménagères. En effet, les vêtements tachés par des produits chimiques ainsi que les textiles trop humides pour être réutilisés ou recyclés peuvent être jetés à la poubelle sans risque d'amende.