Fleurir son balcon : cette interdiction méconnue peut vous coûter cher

Le printemps rime avec fleurir son balcon. Pour ce faire, certaines personnes n’hésitent pas à installer une jardinière. Mais a-t-on réellement le droit d’en accrocher à son balcon ?

Alors que printemps commence doucement à s’installer, il est peut-être temps d’aménager son balcon pour pouvoir profiter des températures estivales. Les pots de fleurs et les jardinières permettent de créer un coin de verdure.

Mais peut-on décorer librement son balcon ou sa fenêtre ? La réponse est oui. En effet, il n’existe pas d’autorisations particulières à obtenir pour accrocher des jardinières et autres compositions.

Comme le précise le site officiel de l’administration française, «vous pouvez accrocher ce que vous voulez à vos fenêtres ou balcon à condition que le règlement de copropriété ne s’y oppose pas».

Mais ce n’est pas tout. Le contrat de location indique généralement si vous avez le droit d’en suspendre à vos fenêtres ou sur votre balcon.

Crédit Photo : istock

Enfin, les communes peuvent prendre des arrêtés municipaux pour limiter ou interdire les jardinières de balcon.

Une pratique qui pourrait vous coûter cher

Dans certains cas, il est même carrément interdit d’installer des jardinières et des pots de fleurs à son balcon pour des raisons de sécurité. En cas de chute, la responsabilité du propriétaire est engagée.

«Si un objet tombe et blesse quelqu'un ou lui cause un dommage matériel (pare-brise d'une voiture abîmé, par exemple), votre responsabilité peut être mise en cause par cette personne», précise Service-Public.fr. Avant d’ajouter : «Vous devez donc veiller à ce que les objets que vous accrochez à vos fenêtres ou balcon soient correctement fixés et non simplement posés».

Crédit Photo : istock

À noter que les balconnières doivent être tournées vers l’intérieur.