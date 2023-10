Voici la ville française qui possède le plus grand nombre de radars

Si vous avez tendance à appuyer un peu trop sur l’accélérateur, méfiez-vous : cette ville française possède le plus grand nombre de radars.

Si vous voyagez en France en voiture, attention à ne pas trop appuyer sur le champignon pour ne pas vous faire flasher par un radar. En France, on estime que 4 530 radars fixes et mobiles sont installés sur le territoire pour repérer les automobilistes en excès de vitesse. Si certains départements ont plus de radars que d’autres, une ville en particulier bat tous les records.

Faites bien attention si vous conduisez dans cette ville de France car il s’agit de l’endroit où l’on trouve le plus de radars. Sans surprise, il s’agit de Paris. Dans la capitale, on trouve 40 radars, soit un radar pour 1,91 km2.

Le plus grand nombre de flashs

Malgré cela, Paris ne figure pas dans le top 3 des villes où les radars flashent le plus. En effet, ce n’est pas parce que la capitale possède un grand nombre de radars qu’il s’agit de l’endroit où les automobilistes se font le plus flasher. Le record se situe sur une portion de l’autoroute A8, près de Cagnes-sur-Mer. À cet endroit, on enregistre près de 400 flashs par jour.

Crédit photo : iStock

Le département qui possède le plus de radars est celui sur Nord, avec 98 radars automatiques. En revanche, soyez tranquille si vous vivez en Guyane : seulement 8 radars sont installés sur le territoire.