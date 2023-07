Une hôtesse de l'air dévoile la raison dégoûtante pour laquelle il ne faut pas utiliser le papier toilette en avion

Cette hôtesse de l'air fait une révélation peu hygiénique concernant le papier toilette de l’avion et recommande de ne pas l’utiliser !

Voilà une nouvelle qui devrait surprendre plus d’un voyageur. Selon la tiktokeuse et hôtesse de l’air, Brenda Orelus, connue sur la plateforme sociale sous le pseudo FlightBae, il ne faudrait surtout pas utiliser le papier toilette de l’avion.



Crédit : iStock

Le papier toilette d’avion peu recommandé ?

Dans une vidéo partagée sur son compte TikTok, il y a quelques mois, la professionnelle révèle que le papier toilette à bord est loin d’être hygiénique.

Dans sa courte vidéo, vue par près de 100 000 personnes, Brenda affirme que des traces d’urine peuvent être présentes sur le papier en question. La raison ? Selon elle, les hommes ou des jeunes garçons peuvent avoir tendance a mal “viser” lorsque l’avion a des turbulences et ainsi le papier toilette, proche de la lunette, recevrait des gouttes d’urine. On vous avait prévenus, ce n’est pas très ragoutant. Dans sa vidéo, l’hôtesse de l’air affirme : "Les petits garçons ont tendance à viser un peu partout et souvent, cela finit sur le papier toilette". Heureusement, face à ce problème d’hygiène, il y a une solution.

D’après Brenda, il serait recommandé d’utiliser le papier de la boîte de mouchoir, présent en général sur l’étagère juste au-dessus. Une astuce plus hygiénique lors d’un voyage. Elle ajoute qu’il est conseillé d’avoir toujours en voyage des lingettes intimes, afin d’éviter tout problème d’hygiène. Sur son compte TikTok, la jeune femme n’hésite pas à partager ses astuces pour voyager et met également en lumière son métier. Des contenus ludiques et instructifs qui cartonnent !

Selon une autre tiktokeuse, le papier toilette d'avion est à éviter pour une autre raison : sa qualité. Selon Cierra Mistt sur TikTok, le papier toilette de l'avion serait trop fin et se déchirerait souvent au mauvais moment. Elle recommande donc d'utiliser les mouchoirs qui sont souvent plus épais et de meilleure qualité.