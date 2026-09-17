À Grand Teton, des visiteurs laissent de la nourriture accessible à un ours, le parc finit par l'euthanasier

À Grand Teton, un ours noir a été euthanasié après avoir pris l’habitude de chercher de la nourriture auprès des visiteurs. Le parc explique sa décision.

Un ours noir a été euthanasié dans le parc national de Grand Teton, aux États-Unis. Habitué à trouver de la nourriture auprès des visiteurs, l’animal s’approchait de plus en plus des humains. Les responsables du parc mettent directement en cause les comportements observés autour de Delta Lake.

Sur les photographies diffusées par le parc, des visiteurs se tiennent à très faible distance d’un ours noir. D’autres images montrent le même animal fouillant parmi de la nourriture et des affaires laissées entre les arbres, les troncs et les rochers. Ces scènes, décrites par les équipes de Grand Teton, éclairent les circonstances qui ont précédé la mort de l’ours.

Vendredi 11 septembre, les agents de ce parc national du Wyoming ont euthanasié l’animal dans le secteur de Delta Lake. Dans leur communication publiée le 15 septembre, ils expliquent avoir constaté une aggravation de la situation sur plusieurs jours. L’ours avait obtenu de la nourriture humaine à plusieurs reprises et revenait au contact des visiteurs.

Pour les gestionnaires, le risque était devenu trop important. Mais leur message insiste aussi sur ce qui a conduit à cette décision : des aliments laissés accessibles et des personnes qui s’approchaient beaucoup trop près d’un animal sauvage.

Des premiers signalements à une situation devenue préoccupante

Les premières alertes remontaient à plus tôt dans l’année. Des visiteurs avaient signalé un ours noir s’approchant des personnes présentes près de Delta Lake. À ce stade, précise le parc, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer s’il s’agissait d’un comportement ponctuel ou du début d’une habitude liée à la nourriture.

La situation a changé au cours des jours précédant l’euthanasie. L’animal a eu accès à plusieurs reprises à des aliments d’origine humaine. Parallèlement, il s’est approché de personnes de manière répétée. Les équipes ont alors renforcé leur surveillance dans le secteur.

Un autre signe les a inquiétées : l’ours était particulièrement difficile à faire fuir. Selon les agents, son comportement correspondait à celui d’un animal ayant appris à associer la présence humaine à une possibilité de manger. Les tentatives pour le tenir à distance ne suffisaient plus à résoudre le problème.

Le récit publié par le parc ne fait pas état d’une attaque contre un visiteur. La décision a été prise face à un risque jugé inacceptable, en raison de cette proximité croissante et de l’accès répété à la nourriture.

La nourriture laissée sur place au cœur du problème

Le mécanisme décrit par les responsables est simple : lorsqu’un ours trouve à manger en s’approchant des humains, il peut apprendre à recommencer. Chaque nouvel accès à de la nourriture renforce alors cette association. Ce qui ressemble, pour un promeneur, à un sac abandonné quelques instants peut modifier durablement le comportement de l’animal.

Il n’est donc pas nécessaire de tendre volontairement un aliment à un ours pour contribuer au problème. Laisser des provisions sans surveillance lui donne également l’occasion de se nourrir. Dans ce dossier, le parc décrit notamment un animal accédant à de la nourriture et à du matériel laissés sur place. Cela ne permet pas d’affirmer que tous les visiteurs concernés l’ont nourri intentionnellement.

Les photographies accompagnant la publication documentent aussi, selon leurs légendes, des personnes s’approchant à quelques pieds de l’ours, soit une très courte distance. Les responsables dénoncent ainsi deux comportements : rendre de la nourriture accessible et rechercher une proximité excessive avec l’animal.

Le parc attribue explicitement cette issue aux mauvaises décisions de visiteurs. Son rappel vise à faire comprendre que les conséquences dépassent largement le moment de la rencontre : elles concernent les autres randonneurs, les agents amenés à intervenir et l’ours lui-même.

L’ours a été immobilisé, puis euthanasié sur place

Delta Lake se trouve dans un secteur isolé du parc. Les équipes chargées de la faune ont immobilisé l’ours à l’aide d’une fléchette, avant de l’euthanasier sur place. Sa dépouille a été évacuée par les airs le lendemain matin, selon les précisions communiquées par Grand Teton.

Ces éléments permettent de décrire exactement l’intervention. Le parc fait état d’une immobilisation suivie d’une euthanasie. Il ne décrit pas un animal tué alors qu’il attaquait quelqu’un, ni une intervention déclenchée par une blessure infligée à un visiteur.

Les gestionnaires fondent leur décision sur l’accumulation des incidents et sur l’évolution du comportement observé. L’accès répété à des aliments, les approches de plus en plus insistantes et la difficulté à éloigner l’ours ont pesé dans leur évaluation.

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Pourquoi le parc n’a-t-il pas déplacé l’animal ?

La question du déplacement a conduit le parc à compléter ses explications le 16 septembre. Dans cette mise à jour, les responsables reconnaissent que la capture et le transfert vers un autre secteur constituent un outil important de gestion de la faune. Ils précisent toutefois que cette solution n’est pas toujours sûre ni efficace.

Les ours restent fortement attachés à leur domaine vital, expliquent-ils. Trouver un lieu d’accueil adapté suppose également de réunir plusieurs conditions : suffisamment de nourriture naturelle, peu d’activité humaine et de la place pour un animal supplémentaire.

Selon le parc, ces secteurs deviennent de plus en plus difficiles à trouver dans le grand écosystème de Yellowstone. Dans le cas de cet ours, les spécialistes ont estimé, après examen de son comportement et des circonstances, que les autres possibilités avaient été épuisées. Ils présentent l’euthanasie comme une mesure de dernier recours.

La même mise à jour indique que plusieurs visiteurs ont été verbalisés pour s’être approchés de la faune ou avoir enfreint les règles de stockage des aliments. Le texte ne donne ni leur nombre exact ni le montant des sanctions. Le parc affirme également que ses équipes sont intervenues et ont surveillé la situation dès qu’elles en ont eu connaissance.

Garder sa nourriture avec soi protège aussi les ours

Après cette intervention, les équipes demandent aux visiteurs de signaler rapidement tout ours qui s’approche des humains. L’objectif est de pouvoir agir avant que la recherche de nourriture auprès des personnes ne devienne une habitude. Une alerte précoce peut donner aux agents davantage de possibilités d’intervention.

Les consignes officielles rappellent aussi de conserver ses provisions avec soi pendant une randonnée. Si un ours s’approche au cours d’un repas, il faut ranger immédiatement les aliments et reculer. Jeter de la nourriture ou abandonner son sac pour détourner son attention risque de lui apprendre précisément le comportement que les agents cherchent à éviter.

Le parc recommande de ne jamais approcher un ours, même s’il semble tolérer la présence humaine. Un animal qui ne s’enfuit pas n’est pas pour autant un animal sans danger. L’observation doit rester à distance, sans chercher à provoquer une rencontre plus rapprochée.

À Delta Lake, les responsables demandent enfin aux visiteurs de penser à leurs provisions avant de sortir leur téléphone. Derrière ce rappel très concret, il y a le sort d’un animal qui avait appris à trouver à manger auprès des humains. Empêcher cet apprentissage fait aussi partie de la protection de la faune.