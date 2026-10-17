Il découvre un puma sur sa caméra de chasse : ce félin avait disparu depuis plus de 150 ans

L'Illinois a officiellement confirmé la présence d'un puma sur son territoire fin août. L'espèce avait totalement disparu de la région avant 1870.

Un propriétaire terrien du sud de l'Illinois a détecté une présence inattendue au mois d'août 2026 grâce à une caméra de chasse. L'homme a signalé la présence d'un puma, aussi appelé lion des montagnes, près de la rivière Big Muddy. Les agents du département des ressources naturelles de l'Illinois ont rapidement enquêté sur place. Ils ont analysé les images des caméras de chasse et confirmé l'information.

L'animal se déplaçait à travers les comtés d'Union et de Jackson, non loin de la forêt nationale de Shawnee. Quelques jours plus tard, une autre caméra a photographié ce que les autorités considèrent comme le même spécimen. Le prédateur se dirigeait vers le nord en direction de Murphysboro, à environ 11,5 miles (soit 18,5 kilomètres) de son premier signalement.

Des photographies permettent de suivre ses déplacements

Selon Wildlife Illinois, l'enquête sur le terrain a été menée le 25 août 2026, à l'est de la rivière Big Muddy. Les agents ont confronté les photographies aux caractéristiques du lieu pour confirmer la présence du félin. La validation ne reposait donc pas uniquement sur le témoignage du propriétaire.

Le suivi s'est poursuivi en septembre. Le 13 septembre 2026, des caméras ont de nouveau enregistré l'animal au nord d'Anna et au sud de Carbondale, à environ 21 kilomètres à l'est-sud-est de sa précédente position. Le 16 septembre, d'autres observations ont été confirmées à quelques kilomètres de là.

Ces appareils jouent un rôle important dans la détection de visiteurs aussi discrets. Interrogé le 28 septembre 2026 par Illinois Public Media, Chris Jacques, responsable notamment des grands carnivores au département des ressources naturelles, estime que leur multiplication contribue probablement à l'augmentation des observations récentes. Ils facilitent aussi le suivi des déplacements pendant le séjour des animaux dans l'État.

Encore faut-il identifier correctement ce qui passe devant l'objectif. Wildlife Illinois rappelle que chiens, chats domestiques et lynx roux peuvent être confondus avec un puma. Sa longue queue épaisse, terminée de noir, et son pelage fauve constituent notamment des repères utiles.

Une disparition datant d'avant 1870

Cette apparition est un événement rare. L'espèce avait totalement disparu de l'Illinois avant 1870. La destruction de son habitat naturel et la pression de la chasse avaient eu raison des populations locales. Les biologistes considèrent toujours l'espèce comme localement disparue. Aucune population reproductrice établie n'est actuellement documentée dans l'État.

Les apparitions restent exceptionnelles. D'après le décompte des autorités rapporté en septembre 2026 par Outdoor News, ce visiteur est le douzième puma confirmé dans l'Illinois depuis 2002. Ce chiffre ne correspond pas au nombre de clichés : un seul animal peut être photographié plusieurs fois, dans différents comtés, au fil de son parcours.

Les validations s'appuient sur des éléments vérifiables, comme des photographies, des empreintes ou des analyses ADN. La présence d'un individu ne suffit cependant pas à démontrer une réinstallation durable. Il faut distinguer le passage de ces félins de l'existence d'une population qui vit et se reproduit sur place.

De jeunes mâles en quête de territoire

Ce puma ne signifie pas le retour d'une population reproductrice. Les analyses ADN de trois mâles retrouvés dans l'Illinois en 2002, 2004 et 2008 ont montré une proximité génétique avec les populations du Dakota du Sud. Pour l'animal photographié en 2026, le lieu d'origine précis reste inconnu, indique Chris Jacques.

De jeunes mâles quittent leur territoire natal pour trouver de nouvelles zones de chasse et des partenaires. Certains parcourent des centaines de kilomètres. Le spécialiste explique que la présence de mâles dominants peut les contraindre à partir : rester les expose à des affrontements et à des blessures. Les agents de la faune du Nebraska avaient même suivi au GPS un de ces félins jusqu'à Springfield en Illinois. Ce déplacement avait été documenté en 2022, grâce à un collier posé l'année précédente.

L'animal bénéficie du statut d'espèce protégée dans l'Illinois depuis 2015. La loi interdit de le chasser ou de le harceler, sauf en cas de menace imminente pour une personne ou un bien. Wildlife Illinois invite les personnes confrontées à une telle menace à contacter le département des ressources naturelles pour connaître les mesures possibles.

Les autorités recommandent de ne jamais fuir face à un tel prédateur. Il faut faire du bruit, lever les bras pour paraître plus imposant et reculer lentement. Le département des ressources naturelles demande au public de continuer à signaler toute observation avec des preuves visuelles pour suivre les déplacements de ces voyageurs solitaires.

Sources : Wildlife Illinois et Illinois Public Media, entretien avec Chris Jacques