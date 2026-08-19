Il poignarde un Malinois au cou à 8 reprises et se justifie en affirmant que le chien l'aurait mordu

Près de Metz, un homme a poignardé un Malinois à neuf reprises, dont huit frois au cou. Par miracle, l’animal a survécu.

Un homme âgé de 47 ans est actuellement poursuivi pour “actes de cruauté envers un animal domestique”. La raison ? Ce samedi 15 août, il a poignardé un chien de race Malinois à neuf reprises, dont huit fois au cou.

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C’est un voisin qui, en voyant la scène depuis son balcon, a alerté la police. Sur place, les forces de l'ordre auraient arrêté trois personnes dont deux hommes et une femme âgés de 32 à 47 ans. Le deuxième homme a été arrêté après avoir tenté de résister à la police lors de son interpellation. La femme n'est quant à elle pas été poursuivie.

Le chien l’aurait mordu

Selon l’homme qui a poignardé le chien, l’animal l’aurait mordu. Bien que l’animal soit très grièvement blessé, il est désormais “tiré d’affaire”.

L’homme “fait l’objet de poursuites dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, du chef de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique”, a précisé le procureur de la République, David Touvet, selon RTL.

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Ce n'est malheureusement pas la première fois que de tels actes sont commis sur un chien. L'année dernière, un couple a été condamné pour avoir poignardé et décapité son chien à la tronçonneuse.

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3 ans de prison et 45 000 euros d’amende

Pour cet acte de cruauté, le quarantenaire qui a poignardé le chien risque trois ans de prison et jusqu’à 45 000 euros d’amende. Une peine jugée peu sévère par ce député, qui estime que les sévices graves sur les chiens et les chats ne sont pas assez sévèrement punis.

Le propriétaire du chien, qui avait donné son animal à cet homme, a manifesté son intention de le récupérer.