VIDÉO : un requin remonte une rue inondée jusque dans l'allée d'une maison au New Jersey

De grosses inondations se sont abattues sur le New Jersey et à Surf City, un requin a été vu en train de nager dans les rues de la ville. Une scène étonnante.

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Le requin

Un aileron au milieu d’une rue, puis un requin dans l’allée d’une maison : c’est la scène filmée le samedi 26 septembre 2026 à Surf City, dans le New Jersey. Alors qu’une violente tempête frappait la côte est des États-Unis, l’animal s’est aventuré dans les eaux qui avaient envahi ce quartier résidentiel.

La vidéo, relayée par ABC News, a été tournée par Drew Procaccino. Selon son témoignage recueilli par l’agence Storyful, le requin est passé devant chez lui vers midi, avant d’être aperçu en direction de Barnegat Bay. Malgré ces images impressionnantes, l’espèce identifiée est considérée comme inoffensive pour l’homme.

Un requin jusque dans l’allée d’une maison

Dans l’eau trouble qui recouvre la rue, l’aileron du petit requin dépasse de la surface. Drew Procaccino raconte à Storyful que l’animal a brièvement disparu dans l’allée de sa propriété, puis a été revu nageant vers l’ouest, en direction de la baie.

A dogfish shark was spotted swimming through floodwaters in Surf City, New Jersey, heading up a resident's driveway and then toward Barnegat Bay on Saturday. https://t.co/bz1DkvPDni pic.twitter.com/2tzTVQbhYV

— ABC News (@ABC) September 27, 2026

Le vidéaste explique qu’au premier regard, il avait simplement cru voir un poisson. C’est ensuite qu’il a reconnu un petit requin. Dans la séquence, une femme s’interroge elle aussi sur la présence de l’animal, avant de s’exclamer lorsqu’il se rapproche, rapporte Mediaite.

Son passage a été immortalisé à proximité immédiate des habitations, et non au large d’une plage. Si le témoin évoque un bébé requin auprès de Storyful, sa taille exacte n’est pas établie. Son apparence ne permet donc pas, à elle seule, de lui attribuer un âge précis.

Les eaux de la baie ont envahi le quartier

Comment un animal marin a-t-il pu parvenir jusque-là ? Surf City se trouve sur Long Beach Island. Selon le magazine Surfer, la tempête a poussé les eaux de Barnegat Bay à l’intérieur du quartier côtier. Le requin nageait ainsi dans une zone résidentielle gagnée par les eaux de la baie, et pas simplement dans une flaque formée par la pluie.

Surfer et Mediaite rapportent que l’inondation a atteint environ quatre pieds, soit 1,20 mètre, dans certains secteurs de Surf City. Ce chiffre décrit l’ampleur locale des débordements, sans donner la profondeur exacte de l’allée filmée. Une station météorologique de la commune a également enregistré une rafale de 74 miles par heure, soit environ 119 km/h, selon Surfer.

Au-delà de cette rencontre inhabituelle, les intempéries ont provoqué d’importantes perturbations sur la côte est. Mediaite rapporte des vols annulés ou retardés et la mort d’un employé de l’organisme de logement public de New York, tué par la chute d’un arbre le samedi. Les conséquences de la tempête dépassaient donc largement ce quartier du New Jersey.

La suite après cette vidéo

Une espèce sans les épines de l’aiguillat

Pour identifier l’animal, ABC News a sollicité Greg Skomal, chercheur spécialiste des requins au sein du service des pêches maritimes du Massachusetts. Selon ses propos rapportés par Mediaite, il s’agit d’un smooth dogfish, un petit requin commun dans ces eaux. Son nom scientifique est Mustelus canis.

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission précise que cette espèce fréquente notamment les baies peu profondes et vit principalement près du fond. Elle possède deux nageoires dorsales dépourvues d’épines, contrairement à l’aiguillat commun. Il n’y a donc pas lieu d’attribuer au requin filmé une piqûre douloureuse liée à de telles épines.

Sa dentition est également particulière : ses dents plates servent à broyer ses proies, notamment des mollusques et des crustacés, explique l’organisme floridien, qui le considère comme inoffensif pour l’homme. Selon la Conserve Wildlife Foundation of New Jersey, ce requin mesure généralement autour de 90 centimètres, mais certains individus peuvent atteindre environ 1,50 mètre. Ces dimensions concernent l’espèce, pas une mesure de l’animal aperçu à Surf City.

Sur X, certains internautes ont néanmoins réagi avec inquiétude à ce visiteur inattendu :

“Voir un requin-chien remonter une allée du New Jersey ressemble à une scène de film catastrophe”, “Tout droit sorti d’un cauchemar”, “Vous vous rendez compte à quel point c’est terrifiant ?”, “Quand un requin remonte votre allée, c’est que les inondations sont graves”, ont commenté les internautes sur X.

Sources : Storyful et Florida Fish and Wildlife Conservation Commission

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Requin

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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