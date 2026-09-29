Un homme de 42 ans jette un chien du 5e étage après une dispute, l'animal meurt sur le coup

À Rouen, un chien a été jeté du cinquième étage d’un immeuble après une violente dispute dans un appartement. L’animal n’a pas survécu à la chute.

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un chien couché sur le sol dans une cage d'escalier

Un appartement situé à Rouen (Seine-Maritime) a été le théâtre d’une scène particulièrement violente.

Une altercation entre deux membres d’une même famille a pris une tournure dramatique lorsque l’un d’eux a jeté un chien dans le vide. Une chute qui lui a été fatale.

Une dispute familiale éclate dans un appartement à Rouen

Les faits se sont déroulés en fin de journée, mercredi 23 septembre, rapporte le quotidien régional Midi Libre. Mais que s’est-il passé ?

Comme le précisent nos confrères, des policiers se sont rendus sur place après avoir été alertés d’une dispute familiale dans un appartement.

En arrivant sur les lieux, les forces de l’ordre ont découvert le corps sans vie du chien dans la cage d’escalier de l’immeuble. Le récit des faits fait froid dans le dos.

Un homme de 42 ans jette un chien du 5e étage

Lors du différend, un homme de 42 ans a attrapé le chien d’une personne de son entourage.

Le quadragénaire est ensuite sorti du logement et a jeté l’animal dans la cage d’escalier, du cinquième étage. Le quadrupède est mort sur le coup.

L’homme mis en cause dans la mort du chien a été interpellé par les agents de police. À la suite du drame, le parquet de Rouen a ouvert une enquête. Il est poursuivi pour acte de cruauté envers un animal ayant entraîné son décès.

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Il risque une peine de prison et une lourde amende

En cas de condamnation, le suspect risque cinq ans d’emprisonnement et une amende de 75 000 euros.

En 2023, une affaire similaire avait eu lieu à Strasbourg. Un homme de 39 ans avait été jugé pour avoir défenestré son chien du cinquième étage de son immeuble. La boule de poils avait été retrouvée agonisante au sol.

Lors de son procès, le propriétaire de l’animal avait écopé de 12 mois de prison, dont huit mois fermes. Une peine jugée insuffisante par l’avocat de la SPA, l’association s’étant constituée partie civile.

Pour l’heure, on ignore quand l’homme de 42 ans passera devant le juge.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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