« Ce serpent, apparu sur la route, était nouveau pour moi » : un officier forestier retrouve une espèce plus vue depuis plus de 150 ans

Un officier forestier indien a croisé par hasard la route d'un serpent de sable afro-asiatique. L'espèce n'avait plus été observée dans la région depuis 1872.

Le 6 septembre dernier, Jayesh Dumadiya rentre d'une patrouille de routine. Cet officier forestier de 32 ans roule près de Kala Dungar, le point culminant d'une zone vallonnée et semi-aride du district de Kutch, dans l'État du Gujarat en Inde.

Il est environ 19h30. La nuit commence à tomber sur cette région isolée proche de la frontière ouest du pays. Devant le véhicule de l'équipe forestière, un grand reptile traverse soudainement la piste.

Une intrusion suivie d'une rencontre inattenduez

L'animal est un serpent royal à tête noire. Ce reptile non venimeux évolue fréquemment dans les déserts et les forêts de broussailles d'Asie du Sud. L'équipe décide de stopper le véhicule. Jayesh Dumadiya descend avec l'intention de photographier le spécimen.

Face au groupe, le serpent adopte une posture défensive et trouve refuge directement à l'intérieur du véhicule forestier. Alors que les hommes tentent de faire ressortir l'animal de l'habitacle, un second serpent apparaît sur la route goudronnée.

Ce serpent, apparu sur la route, était nouveau pour moi. J'ai pris des photos et une vidéo, et je les ai envoyées à des experts, des sauveteurs et des scientifiques.

La réponse des spécialistes est unanime. Le reptile photographié au crépuscule est un serpent de sable afro-asiatique (Psammophis schokari). Cette espèce fine et rapide évolue habituellement dans des habitats très secs, du Gujarat jusqu'aux côtes de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un animal semi-venimeux qui chasse les rongeurs et les petits lézards en pleine journée, et qui reste inoffensif pour l'être humain. S'il est connu des scientifiques, sa présence à cet endroit précis relève de l'événement historique.

La validation d'une expédition de 1872

La dernière observation confirmée de cette espèce dans le district de Kutch remonte à plus de 150 ans. C'est le paléontologue et naturaliste tchèque Ferdinand Stoliczka qui en avait consigné l'existence dans la région en 1872. Ce chercheur, rattaché au Service géologique des Indes à Calcutta, a passé une douzaine d'années à parcourir le sous-continent, l'Himalaya, la Birmanie ou encore les îles Andaman.

Rediscovery of the Schokari Sand Racer By Jayesh Dumania Rfo Bhuj North in Kutch, Gujarat The Schokari Sand Racer (Psammophis schokari), an Afro-Asian snake, has a fascinating historical link with Kutch. During his 1871–72 survey of Kutch, renowned naturalist Ferdinand Stoliczka (1838–1874) collected sand snake specimens and described Psammophis sindanus in 1872 in the Journal of the Asiatic Society of Bengal. The taxon Psammophis sindanus was later treated as a junior synonym of Psammophis schokari. 📍 Historical locality: Kutch, Gujarat 🔬 Collector: Ferdinand Stoliczka 📖 Recorded: 1872 🐍 Species: Psammophis schokari – Schokari Sand Racer This historic record highlights the rich reptile diversity of Kutch’s arid landscapes and the enduring value of scientific collections and historical biodiversity records. A century-old record, bringing Gujarat’s reptile heritage back into focus. #Reptiles #SandRacer #Kutch #History #Gujarat #Species #GujaratForestDept — GujaratForestDept (@GujForestDept) September 21, 2026

Entre octobre 1871 et mars 1872, Ferdinand Stoliczka a mené une vaste étude zoologique dans le Kutch. Ses notes, publiées dans le Journal de la Société asiatique du Bengale, constituent les premières archives historiques majeures sur les reptiles du Gujarat. Depuis la collecte de son échantillon, plus personne n'avait pu apporter de preuve visuelle irréfutable de la présence du serpent de sable afro-asiatique dans la zone.

Un écosystème qui cache encore ses espèces

Pour Dheeraj Mittal, conservateur des forêts du Kutch, cette redécouverte valide le travail centenaire du naturaliste tchèque. Des signalements non confirmés avaient bien circulé ces dernières décennies, mais aucun n'avait permis d'authentifier l'animal avec des images.

Vérifier physiquement en 2026 un signalement effectué en 1872 dans le cadre d'une expédition est un événement majeur. Le serpent est endémique aux paysages comme le Kutch, mais cette observation est une sorte de redécouverte.

Les autorités forestières prévoient de transmettre ces nouveaux éléments visuels aux revues scientifiques et environnementales. Si la région du Kutch est souvent perçue comme une zone aride et hostile, cette apparition nocturne rappelle l'étendue de sa biodiversité. Une faune silencieuse qui, selon l'officier Jayesh Dumadiya, nécessite aujourd'hui davantage de protection et d'études sur le terrain.

Source : The Indian Express