Votre chien est agressif avec certaines personnes : selon une étude, son flair peut repérer leurs mauvaises intentions

Vous avez remarqué que votre chien se montre agressif envers certaines personnes sans que vous ne sachiez pourquoi ? Voici la raison qui explique son comportement.

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Un chien grogne

Si le chien est le meilleur ami de l’Homme, il n’apprécie pas tout le monde. Vous l’avez peut-être déjà remarqué : dans certaines situations, il se peut que votre chien soit agressif ou méfiant envers un inconnu, alors que celui-ci se montre amical.

Selon une étude publiée dans la revue Animal Cognition, les chiens détestent certaines personnes pour une raison bien précise, qui n’est pas dûe au hasard. En effet, ils seraient capables de reconnaître les mauvaises personnes.

Un odorat surdéveloppé

Pour commencer, les sens des chiens sont très développés et leur permettent de sentir des choses que nous ne percevons pas. C’est notamment grâce à leur odorat, qui les aide à capter certains signaux chimiques invisibles pour les humains comme les phéromones, les traces hormonales et les résidus métaboliques.

Ainsi, les chiens sont capables de percevoir notre état émotionnel, notre santé et nos intentions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises.

Les chiens détectent les intentions

En flairant ces signaux, les chiens peuvent savoir qu’une personne est malintentionnée. Face à elle, ils peuvent redoubler de vigilance et se montrer méfiants, voire agressifs.

Ce comportement s’illustre notamment avec l’exemple d’une famille américaine dont le chien était agressif envers son voisin, qui paraissait pourtant bienveillant. Quelques semaines plus tard, l’homme a été arrêté pour agressions sur mineurs, ce qui prouve que le chien avait flairé ses mauvaises intentions.

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Comprendre le comportement du chien

En plus de cela, les chiens sont capables de sentir l’adrénaline, le stress ou la peur chez quelqu’un, ce qui peut avoir un impact sur leur comportement. L'odorat du chien est aussi lié aux expériences qu'il a vécues puisqu'il peut associer une odeur à un type de personne. Pour exemple, un chien se montrait particulièrement agressif envers certaines personnes spécifiques. Il a été démontré que ces dernières avaient toutes un point en commun : elles avaient mangé de la pizza. De son côté, le chien avait été maltraité par un livreur de pizza, et a donc associé cette odeur à une mauvaise expérience, ce qui a renforcé sa vigilance.

En définitive, si votre chien se montre agressif envers un inconnu, méfiez-vous de cette personne car il y a peut-être une bonne raison à cela.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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