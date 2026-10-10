Lidl : le prix de cette tronçonneuse Parkside de 1 600 W passe sous les 50 euros avec un coupon, juste avant l'hiver

La tronçonneuse électrique Parkside PEKS 1600 C3 est vendue 59,99 euros chez Lidl. Puissance, sécurité, câble très court : ce qu'il faut savoir avant d'acheter.

Une tronçonneuse électrique de 1 600 watts pour moins de 60 euros. C'est le prix affiché par Lidl début octobre pour sa Parkside PEKS 1600 C3, vendue 59,99 euros sur son site. L'offre arrive au moment où beaucoup de foyers préparent leur bois de chauffage et taillent les arbres du jardin avant l'hiver.

Sur le papier, la fiche technique est flatteuse pour un outil de ce prix : un moteur puissant, une longueur de coupe de 34 cm et une chaîne qui se bloque en une fraction de seconde. Mais elle cache aussi deux ou trois détails pratiques qu'il vaut mieux connaître avant de commander.

59,99 euros, et moins de 50 euros avec un coupon

La tronçonneuse est proposée à 59,99 euros sur la boutique en ligne de Lidl, avec une livraison possible à domicile. D'après Ouest-France, qui a repéré l'offre le 7 octobre, un coupon à activer dans l'application Lidl Plus retire 20 % sur cet appareil. Le calcul est rapide : la facture descend alors à 47,99 euros, hors éventuels frais de livraison.

La durée de cette réduction n'est pas précisée. Le plus sûr est donc de vérifier dans l'application que le coupon est toujours actif avant de valider son panier.

Parkside est la marque de bricolage et de jardinage de Lidl. Ses outils sont en général garantis trois ans, une durée à confirmer sur la fiche du produit au moment de l'achat.

1 600 W, 34 cm de coupe et une chaîne stoppée en 0,12 seconde

La PEKS 1600 C3 est un modèle filaire : pas de batterie à recharger, pas d'essence à mélanger. Son moteur de 1 600 W entraîne la chaîne jusqu'à 15 mètres par seconde. Le guide de 14 pouces offre une longueur de coupe utile de 34 cm, et l'ensemble pèse environ 4,8 kg pour 79 cm de long. Lidl la destine à deux usages : débiter le bois de chauffage et entretenir les arbres et arbustes du jardin.

Le chiffre le plus parlant concerne la sécurité. La machine est équipée d'un interrupteur de protection à deux mains avec arrêt immédiat : selon la fiche du produit, la chaîne s'immobilise en moins de 0,12 seconde. Une griffe d'appui en métal aide aussi à caler l'outil contre le bois pendant la coupe.

Côté entretien, la chaîne est lubrifiée automatiquement grâce à un réservoir d'huile de 350 ml doté d'un indicateur de niveau. Sa tension, elle, se règle à la main. La transmission est en métal, le reste de la machine mêle plastique et acier. Le carton contient le guide, la chaîne et un fourreau de protection.

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Ce qu'il faut prévoir avant de commander

Premier point : il faut une prise électrique à portée. La fiche publiée par Lidl en Allemagne pour ce modèle indique un câble d'environ 12,5 cm seulement, avec un système qui évite à la prise de se débrancher pendant le travail. Autrement dit, la tronçonneuse ne s'utilise pas sans une rallonge prévue pour l'extérieur, à compter dans le budget si vous n'en avez pas.

Deuxième point : l'huile de chaîne n'apparaît pas dans la liste des accessoires fournis. La lubrification a beau être automatique, le réservoir doit être rempli avant la première coupe, puis surveillé régulièrement.

Enfin, le prix de la machine ne comprend aucun équipement de protection. Lunettes, gants, chaussures de sécurité et pantalon anti-coupure restent recommandés avec n'importe quelle tronçonneuse, y compris un petit modèle électrique.

Reste la question du stock. Sur le site allemand de Lidl, où le modèle du même nom est affiché à 59,99 euros et noté 4,6 sur 5 par 77 acheteurs, il était indiqué comme épuisé en ligne ce 9 octobre.

Source : Lidl