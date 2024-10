Top 3 des cadeaux de Noël originaux

Vous voulez surprendre vos proches à l’occasion de Noël ? Voici trois idées de cadeaux personnalisés qui feront à coup sûr des heureux, au travail comme à la maison. À recommander pour tous les âges.

Un album photo personnalisé

À l’heure du numérique, la majorité de nos photos sont désormais enregistrées dans nos smartphones ou stockées dans le cloud. Cette année, jouez la carte de l’originalité en imprimant vos plus beaux souvenirs pour les offrir sous la forme d’un livre photo personnalisé. Grâce aux plates-formes en ligne, ce type de cadeau de Noël se crée en quelques clics seulement. En choisissant une version personnalisée, vous montrez une attention particulière à la personne qui recevra votre album photo. Différents formats et types de couverture sont disponibles en fonction de vos envies. Pour un couple, cela peut être une rétrospective de moments passés ensemble. Pour une famille, un album peut devenir le témoignage de moments partagés à la maison ou lors des dernières vacances d’été. Un album photo personnalisé combine à la fois émotions, simplicité et authenticité. Un tel cadeau marque facilement l’esprit et ravive des souvenirs à chaque ouverture.

Une coque de smartphone personnalisée

La plupart des personnes possèdent aujourd’hui un smartphone qu’elles emportent partout. Vous avez ainsi de grandes chances de viser juste en offrant une coque de smartphone personnalisée, comme celles proposées par Cewe. Il en existe en silicone, polycarbonate, cuir, bois ou verre trempé, pour les smartphones Android et les modèles iPhone. Vous pouvez même choisir une coque équipée d’un cordon bandoulière si vous préférez éviter de garder votre smartphone en poche. Une coque personnalisée avec le visuel de votre choix permet de gâter votre moitié, un adolescent ou même votre meilleur ami. Elle peut présenter un souvenir partagé, une date spéciale, un message motivant... C’est aussi une idée cadeau originale et accessible aux petits budgets pour un Noël canadien entre collègues ! Pour rappel, un Noël canadien consiste en un tirage au sort où chacun offre un cadeau à la personne dont il a tiré le nom. Une coque de smartphone personnalisée est un présent à la fois pratique et émotionnel, car elle protège un appareil et rappelle un moment ou une personne.

Un puzzle personnalisé

Voilà un cadeau personnalisé particulièrement original qui s'adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Il est possible de créer un puzzle personnalisé de 40 pièces pour un enfant, ou de 100 à 500 pièces pour un adulte. Vous pouvez même envisager des puzzles de 1 000 ou 2 000 pièces pour les amateurs confirmés de puzzles. C’est un puzzle tout aussi beau que les modèles du commerce, mais avec une dimension émotionnelle unique. Vous pouvez l’accompagner d’un cadre pour l’accrocher une fois terminé. Ce cadeau ludique peut aussi servir de surprise cachée. Une fois les pièces assemblées, le puzzle peut en effet révéler un message, une annonce ou même une photo spéciale. Par exemple, il pourrait annoncer un heureux événement comme une naissance à venir ou un futur lieu de vacances.

Sélectionner et préparer ses photos

Pour vous lancer dans la préparation de tels cadeaux, vous pouvez opter pour des photos dans leurs versions originales. Avec les nombreux outils disponibles gratuitement sur Internet ou sous la forme d’applications mobiles, vous avez la possibilité de retoucher et d’embellir vos photos pour les recadrer, les rendre plus lumineuses, y ajouter des messages personnalisés... Grâce à un filtre, une photo peut aussi être réinventée en noir et blanc ou retravaillée dans un style vintage pour donner une touche unique au cadeau. Chaque touche personnelle permet de créer la différence !