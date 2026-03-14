Cadeau pour Nounou : 19 idées touchantes pour la remercier

Cadeau nounou : découvrez notre sélection d'idées originales pour remercier celle qui garde vos enfants. Tous budgets. Trouvez l'inspiration !

Panique à l'approche de Noël ou de sa fin de contrat : comment remercier celle qui chouchoute vos enfants au quotidien ? Respirez, on a déniché pour vous les meilleures idées de cadeau pour une nounou, pile dans le mille entre attention sincère et budget maîtrisé.

Nos meilleures idées de cadeau pour votre nounou

Trouver le cadeau idéal pour remercier sa nounou est un exercice délicat qui revient chaque année. Qu'il s'agisse de marquer la fin d'une année scolaire, de célébrer Noël ou simplement de témoigner sa reconnaissance, difficile de trouver l'attention juste, entre le geste personnel et le présent approprié.

Pour exprimer votre gratitude sans fausse note et faire véritablement plaisir à celle qui veille sur vos enfants au quotidien, nous avons sélectionné des idées cadeaux nounou originales et adaptées : coffrets bien-être pour des moments de détente mérités, accessoires pratiques du quotidien, créations personnalisées ou encore petites attentions gourmandes. Voici notre guide complet pour gâter votre nounou et lui montrer combien son dévouement compte à vos yeux.

Le plus pratique : la trousse de toilette Mandawa

Cette trousse de toilette artisanale cache un savoir-faire ancestral indien exceptionnel. Réalisée en block print, une technique d'impression manuelle au bloc de bois, chaque pièce est véritablement unique. Le tissu jaune imprimé à la main témoigne d'un travail minutieux qui fait de ce cadeau bien plus qu'un simple accessoire : c'est un objet avec une âme.

Côté pratique, tout a été pensé : l'extérieur est molletonné pour protéger son contenu, l'intérieur doublé d'un tissu imperméable facilite l'entretien, et les modèles moyen et grand intègrent des poches intérieures. Parfait pour organiser les produits de beauté au quotidien ou pour les week-ends.

En offrant cette trousse Mandawa, on fait un geste éthique en soutenant l'artisanat indien tout en offrant un cadeau utile et esthétique qui accompagnera la nounou dans tous ses déplacements.

Pour qui ?

Pour les nounous qui apprécient les beaux objets, celles sensibles à l'artisanat et au commerce équitable, ou simplement celles qui ont besoin d'une trousse pratique et durable pour transporter leurs affaires.

Le plus personnalisé : une bougie personnalisée

Une bougie personnalisée, c'est le cadeau qui transforme un simple merci en un véritable moment d'émotion. Avec un message unique inscrit sur la boîte et le choix du motif adapté à sa déco, cette attention devient un objet précieux que votre nounou gardera longtemps. Souvenir d'enfance, balade en forêt ou fleur de coton : parmi les différentes senteurs proposées, impossible de ne pas trouver celle qui lui correspond.

Fabriquée en cire de soja, cette bougie respectueuse de l'environnement offre une combustion lente qui diffuse son parfum délicatement dans toute la pièce. En quelques minutes, l'ambiance se fait cosy et propice à la détente. Un cadeau idéal pour remercier celle qui prend soin de vos enfants au quotidien et lui offrir de vrais moments de pause bien mérités.

Pour qui ?

Pour toutes les nounous qui méritent un cadeau attentionné, celles qui aiment créer une ambiance chaleureuse chez elles, et celles qui apprécient les petites attentions personnalisées qui viennent du cœur.

Le plus élégant : un magnifique bouquet de fleurs séchées

Les fleurs séchées ont ce charme intemporel qui transforme un intérieur instantanément. Ce bouquet Hector, créé par Flowrette, mêle hortensias, eucalyptus, phalaris rose et gypsophile dans une harmonie de textures et de couleurs qui apporte une touche naturelle et poétique à n'importe quelle pièce. Contrairement aux bouquets frais éphémères, ces fleurs stabilisées gardent leur beauté pendant des mois, voire des années, sans aucun entretien.

Ce qui rend ce cadeau particulièrement précieux pour une nounou ? Il symbolise la reconnaissance durable, à l'image de son engagement auprès de vos enfants. Chaque fois qu'elle posera les yeux sur ces nuances douces de rose et ces textures délicates, elle se souviendra de votre gratitude. Un cadeau décoratif qui embellit le quotidien tout en restant pratique : zéro arrosage, zéro entretien !

Pour qui ?

Pour les nounous qui aiment la décoration et les beaux objets, celles qui apprécient la nature et les attentions élégantes, ou simplement celles à qui vous souhaitez offrir un cadeau raffiné qui sort de l'ordinaire.

Le plus surprenant : la Cool Box

Cette box personnalisable révolutionne l'art d'offrir ! Avec son design soigné et ses dizaines d'illustrations tendances ajoutées chaque mois, elle permet de composer un cadeau vraiment unique pour la nounou. Le concept ? Choisir le visuel qui vous parle, sélectionner parmi plus de 100 petites attentions (gourmandises, bijoux, jeux, surprises), puis personnaliser avec son prénom écrit à la main par l'équipe.

Ce qui rend ce cadeau exceptionnel, c'est sa capacité à traduire exactement ce qu'on veut dire. Que vous souhaitiez remercier, célébrer une année passée ensemble ou simplement faire plaisir, la Cool Box s'adapte à tous les budgets et toutes les envies. Un vrai cadeau cousu main sans le stress de tout organiser soi-même !

Bonus appréciable : la livraison peut être programmée jusqu'à 6 mois à l'avance, parfait pour ne pas oublier les dates importantes. Plusieurs options sont disponibles, dont l'express en 24h pour les retardataires !

Pour qui ?

Pour toutes les nounous ! Un cadeau sincère et réfléchi qui montre qu'on a pris le temps de composer quelque chose rien que pour elle, et qui plaira autant aux jeunes filles qu'aux femmes plus expérimentées.

Le plus créatif : des ateliers de cosmétiques

Offrir un atelier de cosmétiques à sa nounou, c'est lui proposer une véritable parenthèse enchantée pour créer ses propres produits de beauté. Durant 1h30 à 3h, accompagnée par un artisan passionné, elle apprendra à composer une crème visage sur-mesure, un shampoing solide aux poudres végétales, un déodorant naturel ou même un dentifrice 100% naturel. De quoi découvrir les secrets des ingrédients et repartir avec ses créations personnalisées.

Ce cadeau allie moment cocooning et apprentissage concret : elle choisit les huiles essentielles et extraits de plantes adaptés à sa peau, dose les actifs selon ses besoins et repart avec ses recettes pour reproduire ses cosmétiques à la maison. Un moment convivial en petit groupe où créativité et partage de savoir-faire sont au rendez-vous.

C'est l'occasion parfaite de la remercier en lui offrant du temps pour elle, loin du quotidien. Elle pourra enfin contrôler ce qu'elle met sur sa peau et celle de sa famille !

Pour qui ?

Pour les nounous sensibles à l'écologie, celles qui aiment comprendre ce qu'elles utilisent, les curieuses qui adorent apprendre de nouvelles choses et toutes celles qui méritent un moment rien qu'à elles.

Le plus précieux : une initiation à la bijouterie

Offrir un atelier de création de bijoux à une nounou, c'est reconnaître son talent manuel et sa créativité au quotidien. Durant cette initiation avec un artisan bijoutier, elle apprendra à manipuler le laminoir, le bocfil et même le chalumeau pour créer sa propre bague, ses créoles ou un collier unique. De la pierre au métal en passant par le verre, elle découvrira l'art ancestral de la bijouterie et repartira avec une pièce fabriquée de ses mains.

C'est un moment pour elle, loin du quotidien avec les enfants, où elle pourra se concentrer sur un projet personnel créatif. Que ce soit pour sculpter un pendentif dans la pierre, ciseler un bracelet en laiton ou créer des perles en verre soufflé, elle vivra une expérience unique aux côtés d'un professionnel passionné qui partagera ses techniques et secrets de fabrication.

Au-delà du simple cadeau, c'est une véritable reconnaissance de son travail et une invitation à prendre du temps pour elle. Elle pourra porter fièrement sa création ou l'offrir, avec la fierté d'avoir conçu un véritable bijou artisanal.

Pour qui ?

Pour les nounous créatives qui aiment bricoler avec les enfants, celles qui apprécient les beaux objets faits main, ou simplement toutes celles qui méritent un moment privilégié pour découvrir un savoir-faire artisanal unique.

Le plus chaleureux : la bougie fleurie aux senteurs de Noël

Cette bougie artisanale capture toute la magie des fêtes de fin d'année avec son décor hivernal fait de pommes de pin, bâtons de cannelle, tranches d'orange séchées et étoiles d'anis. Dès qu'on la reçoit, son parfum délicat de cannelle nous transporte directement aux marchés de Noël et à leurs soirées chaleureuses. Un cadeau qui réchauffe le cœur et crée instantanément une ambiance cocooning.

Entièrement réalisée à la main avec des fleurs séchées, chaque bougie est unique et peut présenter de légères variations de couleurs selon les récoltes, ce qui ajoute à son charme authentique. Un objet décoratif autant qu'olfactif qui trouvera parfaitement sa place dans un salon ou une chambre.

Pour qui ?

Pour les nounous qui aiment créer une atmosphère chaleureuse chez elles, celles qui apprécient les objets artisanaux et les attentions personnalisées, et toutes celles qui méritent un cadeau réconfortant pour les remercier de leur présence quotidienne.

Le plus gourmand : la pâte à tartiner personnalisée

Cette pâte à tartiner bio au chocolat au lait et aux noisettes fabriquée en France par laFrenchi se distingue par son étiquette entièrement personnalisable. Choisissez parmi des motifs colorés, floraux, festifs ou minimalistes pour créer un cadeau unique qui ressemble vraiment à votre nounou. Un prénom, un message affectueux, et ce pot de 250g devient bien plus qu'une gourmandise : c'est une attention touchante qui montre qu'on a pensé à elle.

Au-delà de l'aspect visuel qui fait mouche à chaque fois, cette pâte à tartiner artisanale aux ingrédients issus de l'agriculture biologique offre une qualité gustative incomparable. Onctueuse et savoureuse, elle transforme les petits-déjeuners et goûters en moments de plaisir absolu.

Pour qui ?

Pour les nounous gourmandes qui apprécient les bons produits, celles qui aiment le chocolat et les attentions personnalisées. Un cadeau original et accessible qui fait toujours plaisir sans être trop formel.

Le plus raffiné : la pochette à bijoux en velours

Cette pochette en velours élégant résout enfin le casse-tête du rangement des bijoux ! Fini les colliers emmêlés au fond du tiroir ou les boucles d'oreilles qui se séparent. Avec ses compartiments dédiés (4 paires de boucles d'oreilles, 4 colliers, un coussin détachable pour les bagues et une pochette zippée), chaque bijou trouve sa place. Compacte une fois fermée grâce à son lien, elle se glisse facilement dans une valise sans prendre de place.

Au quotidien, elle trône fièrement sur la commode ou dans la salle de bain, transformant le rangement en geste élégant. En voyage, elle devient l'alliée indispensable pour emporter ses bijoux préférés en toute sécurité, sans risquer de les abîmer ou de les perdre. Son extérieur en velours doux et son intérieur en coton recyclé en font un objet aussi beau que responsable.

Pour qui ?

Pour les nounous coquettes qui aiment prendre soin de leurs bijoux, celles qui voyagent régulièrement, ou simplement pour toutes celles qui en ont assez du désordre et rêvent d'un rangement pratique et raffiné.

Le plus savoureux : des ateliers de chocolaterie

Offrir un atelier de chocolaterie, c'est permettre à votre nounou de s'offrir une parenthèse gourmande et créative qu'elle n'aurait jamais pensé à s'offrir elle-même. Aux côtés d'un artisan chocolatier passionné, elle découvrira les secrets du cacao, les techniques pour travailler le chocolat et repartira avec ses propres créations : mendiants croustillants, bonbons, tablettes personnalisées ou même une pâte à tartiner maison !

Au-delà de l'aspect gourmand, c'est un véritable moment pour soi, loin des sollicitations quotidiennes. Durant 1h30 à 3h, elle apprend un savoir-faire artisanal, manipule des ingrédients nobles et laisse s'exprimer sa créativité dans une ambiance conviviale. La dégustation fait partie intégrante de l'expérience, rendant ce moment encore plus délicieux.

À partir de 50€, ces ateliers sont accessibles dans de nombreuses chocolateries artisanales, notamment en Île-de-France, et constituent un cadeau original qui valorise le travail manuel et la transmission d'un savoir-faire précieux.

Pour qui ?

Pour les nounous gourmandes bien sûr, mais aussi celles qui aiment apprendre de nouvelles choses, découvrir des métiers d'art ou simplement s'offrir un moment créatif rien que pour elles.

Le plus naturel : le miel personnalisé

Le miel a de nombreuses vertus pour la santé, mais ce pot de 250g bio fabriqué en Europe fait surtout du bien au cœur ! Avec son étiquette personnalisable qui décline motifs fleuris, rustiques, modernes ou festifs, ce cadeau gourmand devient une attention unique et touchante. Un simple pot de miel artisanal se transforme ainsi en véritable message affectif.

Au-delà de sa douceur et de son goût prononcé, c'est l'authenticité de ce produit naturel qui séduit. Les ingrédients bio et le couvercle en bois apportent cette dimension artisanale et qualitative qui fait toute la différence. À 19,95€, c'est un cadeau abordable mais qui marque les esprits par son originalité.

Pour qui ?

Pour les nounous qui méritent une attention douce et sincère, celles qui apprécient les produits naturels et authentiques, et toutes celles qui seront touchées par un cadeau personnalisé et gourmand qui sort de l'ordinaire.

Le plus immersif : des ateliers de fabrication de bougie

Offrir un atelier de fabrication de bougies, c'est bien plus qu'un simple cadeau : c'est une véritable parenthèse créative et sensorielle. Pendant 1h30 à 3h, votre nounou sera guidée par un artisan passionné pour apprendre à couler la cire, composer son propre parfum en mélangeant huiles essentielles et fleurs séchées, et créer une bougie 100% naturelle. Une expérience immersive qui permet de découvrir un véritable savoir-faire artisanal tout en se reconnectant à sa créativité.

Au-delà de l'aspect ludique, ces ateliers valorisent des techniques éco-responsables avec des ingrédients naturels (cire de soja, d'abeille ou de colza) sans agents chimiques. Résultat : elle repart avec sa création faite main, unique, qui parfumera et décorera son intérieur tout en créant une ambiance zen et chaleureuse. Un cadeau mémorable qui allie détente, découverte et fierté du fait-main.

Pour qui ?

Pour les nounous créatives, celles qui aiment les expériences originales, les activités manuelles et qui apprécient prendre du temps pour elles. Parfait aussi pour celles sensibles à l'écologie et au bien-être à la maison.

Le plus délicat : le collier personnalisé initiales

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Un bijou qui raconte une histoire, voilà ce que propose ce collier à la chaîne torsadée aux reflets subtils. Son secret ? Des médaillons personnalisables où l'on peut graver les initiales des enfants, un symbole qui compte ou une date importante. Chaque nounou pourra ainsi porter près du cœur un bijou unique, pensé spécialement pour elle.

Ce qui rend ce cadeau si touchant, c'est justement cette dimension sur-mesure : contrairement aux bijoux classiques, celui-ci ne ressemblera à aucun autre. Un vrai témoignage de reconnaissance qui transforme un simple accessoire en souvenir précieux et émotionnel.

Discret et élégant, ce collier se porte au quotidien sans être trop voyant. Il convient à tous les styles et accompagne aussi bien une tenue décontractée qu'une sortie plus habillée. Bref, le cadeau idéal pour marquer un grand moment, dire merci avec sincérité ou simplement faire plaisir durablement.

Pour qui ?

Pour les nounous qui ont accompagné vos enfants avec amour, celles qui méritent un cadeau qui a du sens, et toutes celles qui apprécient les bijoux délicats et chargés d'émotion.

Le plus tendre : les biscuits à message

Ces 12 biscuits à message représentent bien plus qu'une attention gourmande : c'est un cadeau qui célèbre la relation unique entre une nounou et la famille qu'elle accompagne au quotidien. Chaque biscuit cache un message affectueux comme "Bon pour un câlin", "Bon pour un massage" ou "Bon pour dire oui à tout", créant des moments de complicité et de rire partagés. Fabriqués avec amour en Île-de-France, ils incarnent cette douceur qu'une nounou apporte chaque jour à la maison.

L'idée est aussi maligne que touchante : offrir des petites attentions concrètes qu'elle pourra "échanger" quand elle le souhaite. Un moyen original de lui dire merci pour sa présence, sa patience et tout son investissement. Les biscuits sont emballés par deux en sachets individuels, parfaits pour prolonger le plaisir ou les partager avec les enfants qu'elle garde.

Pour qui ?

Pour les nounous qui ont le sens de l'humour, celles qui apprécient les petites attentions personnalisées et touchantes, et toutes celles qui méritent qu'on leur dise "merci" de façon créative et gourmande.

Le plus zen : les plantes immergées

Ces flacons d'apothicaire renferment de véritables brins de plantes naturelles suspendus dans le temps. Chaque création est unique, assemblée à la main dans le sud de la France : les plantes sont cueillies puis immergées dans un liquide conservateur qui les préserve indéfiniment. Résultat ? Une touche végétale éternelle qui n'a besoin ni d'eau, ni d'entretien, ni de lumière particulière.

Au-delà de leur côté pratique pour celles qui n'ont pas la main verte, ces plantes apportent une véritable sérénité visuelle. Le charme vintage du flacon en verre et son bouchon en bois créent une ambiance poétique et apaisante, parfaite pour décorer un bureau, une étagère ou une table de chevet. Le petit plus ? Ces flacons se collectionnent et s'accumulent pour créer une vraie composition végétale personnalisée.

Un cadeau original qui marie nature et design intemporel, fabriqué en France avec des matériaux nobles. Disponible en plusieurs tailles selon l'effet recherché.

Pour qui ?

Pour les nounous qui aiment la déco nature mais manquent de temps pour entretenir des plantes, celles qui apprécient les objets poétiques et durables, et toutes celles qui cherchent à créer une ambiance zen chez elles.

Le plus généreux : le coffret 4 pâtes à tartiner

Ce coffret de 4 pâtes à tartiner artisanales fait partie de ces cadeaux qui réchauffent le cœur et créent du lien. Pralinaise, noisette du Piémont, blanc coco et noir façon truffe : ces quatre saveurs gourmandes raviront toute la famille au moment du goûter ou du petit-déjeuner. Un cadeau qui change des traditionnels chocolats et qui promet de vrais moments de partage autour de la table.

Fabriquées en France, sans huile de palme ni OGM, ces pâtes à tartiner misent sur la qualité et le goût authentique. À déguster directement à la cuillère pour les plus gourmands ou tartinées sur une bonne baguette fraîche, elles transforment chaque pause en moment de plaisir simple et délicieux.

Pour moins de 15€, c'est le cadeau idéal qui témoigne d'une vraie attention sans se ruiner. Un présent généreux qui montre votre reconnaissance tout en régalant les papilles de celle qui prend soin de vos enfants au quotidien.

Pour qui ?

Pour les nounous gourmandes qui aiment les bons produits, celles qui apprécient les plaisirs simples et authentiques, et toutes celles qui méritent un cadeau à partager avec leur propre famille.

Le plus olfactif : des ateliers pour créer son parfum

Offrir un atelier de création de parfum à votre nounou, c'est lui proposer une parenthèse sensorielle unique et créative. Guidée par un nez professionnel, elle découvrira les secrets du métier de parfumeur : différencier les notes de tête, de cœur et de fond, manipuler les essences naturelles et composer sa propre fragrance. Une expérience immersive qui lui permettra de repartir avec un parfum sur-mesure, pensé et créé de ses propres mains.

Au-delà du cadeau matériel, c'est un véritable moment pour elle, loin du quotidien et des responsabilités. Elle pourra explorer son univers olfactif, expérimenter différents accords et laisser libre cours à sa créativité dans un cadre ludique et relaxant. Un cadeau qui valorise sa sensibilité et lui offre une pause bien méritée.

Accessible dès 50€, ces ateliers sont disponibles en solo pour un moment rien qu'à elle, mais aussi en duo si elle souhaite partager cette expérience avec une amie ou un proche. Un cadeau original et mémorable qui célèbre son travail auprès de votre famille.

Pour qui ?

Pour les nounous créatives, celles qui aiment découvrir de nouvelles activités, les passionnées de parfums et toutes celles qui méritent un moment privilégié pour se reconnecter à leurs sens.

Le plus joyeux : le parapluie Smiley

Ce parapluie cache bien son jeu : sobre à l'extérieur, il dévoile un adorable smiley souriant à l'intérieur qui transforme instantanément les journées pluvieuses en moments plus légers. Un détail graphique et régressif qui fait son petit effet quand on l'ouvre et qui ravira les nounous qui accompagnent les enfants par tous les temps !

Léger et compact, il se glisse facilement dans un sac pour être toujours à portée de main en cas d'averse surprise. Sa résistance et sa protection UV complète en font un accessoire pratique toute l'année, que ce soit pour affronter la pluie ou se protéger du soleil lors des sorties au parc.

Un cadeau qui allie utilité et bonne humeur, parfait pour remercier une nounou de sa présence quotidienne et de son dévouement. Ce petit plus qui égaye le quotidien prouve qu'on pense à elle, même quand le ciel est gris !

Pour qui ?

Pour les nounous optimistes qui adorent les petites attentions pleines de peps, celles qui font les trajets école-maison par tous les temps et celles qui apprécient les accessoires pratiques avec une touche de fantaisie.

Le plus optimiste : le vase Have a Nice Day

Ce vase en forme de sac de shopping transforme un simple objet du quotidien en véritable pièce déco. Original et décalé, il apporte une touche d'humour et de fraîcheur à n'importe quel intérieur. Son design inattendu attire immédiatement l'œil et devient un sujet de conversation garanti !

Au-delà de son aspect esthétique, ce vase porte un message bienveillant qui fait du bien au moral : "Have a nice day". Chaque fois que votre nounou passera devant, elle recevra cette petite dose de positivité qui égaye les journées. Un cadeau qui dit merci tout en diffusant de bonnes ondes au quotidien.

Pratique, il accueille avec style tous les bouquets de fleurs et s'intègre aussi bien dans une cuisine moderne que dans un salon cosy. Un objet unique qui allie utilité et décoration avec une bonne humeur communicative.

Pour qui ?

Pour les nounous qui aiment la déco originale, celles qui apprécient les petites attentions du quotidien et les messages positifs, mais aussi pour celles qui ont le sens de l'humour et aiment les objets qui sortent de l'ordinaire.

Le plus typique : le mug expressions française

Ce mug en faïence fabriqué en Europe célèbre avec humour la richesse de notre belle langue française. Sérigraphié avec des expressions typiques illustrées de manière décalée, il transforme le café du matin en moment de complicité et fait sourire à chaque utilisation. Un cadeau qui rappelle nos racines culturelles tout en apportant une touche de légèreté au quotidien.

La faïence de qualité garantit une solidité au fil des passages au lave-vaisselle, tandis que les illustrations humoristiques ne manqueront pas de déclencher des conversations amusantes. C'est le genre de cadeau qui montre qu'on a pensé à la personne tout en restant dans un budget raisonnable, sans tomber dans l'impersonnel.

Parfait pour remercier une nounou qui s'occupe de vos enfants avec dévouement, ce mug deviendra vite son préféré pour ses pauses bien méritées. Un clin d'œil chaleureux qui célèbre la culture française qu'elle transmet peut-être aux petits qu'elle garde !

Pour qui ?

Pour les nounous qui apprécient l'humour, celles qui aiment les objets du quotidien avec du caractère, et toutes celles qui savourent leur pause café comme un moment précieux dans une journée bien remplie.

Le plus exotique : une bougie monoï dans une noix de coco

Cette bougie artisanale fabriquée en France transforme n'importe quelle pièce en bungalow tropical. Coulée dans une véritable noix de coco et délicatement ornée de coquillages et fleurs séchées, elle diffuse un parfum envoûtant de monoï qui transporte instantanément sous les palmiers. Sa mèche en bois crépite doucement comme un feu de camp sur la plage, ajoutant une dimension sensorielle unique à l'expérience.

Avec ses 35 heures de combustion et sa composition en cire végétale de coco et soja, c'est un cadeau aussi responsable que dépaysant. Une fois consumée, la coque peut même être réutilisée comme petit pot décoratif, prolongeant ainsi le plaisir bien au-delà de la dernière flamme.

À moins de 30€, cette bougie offre une véritable échappée belle à domicile. Un cadeau qui réchauffe le cœur et rappelle à votre nounou combien elle mérite de s'accorder des moments de détente tropicale.

Pour qui ?

Pour les nounous qui rêvent de vacances, celles qui aiment créer une ambiance cocooning chez elles, les amoureuses de décoration originale et toutes celles qui ont besoin d'une parenthèse exotique après une journée bien remplie.

Le plus inspirant : les 52 citations et pensées positives

Ce joli pot renferme 52 petits papiers à piocher, chacun portant une citation ou une pensée positive soigneusement sélectionnée. Le principe ? Une dose de motivation par semaine pour garder le moral et cultiver l'optimisme au quotidien. Idéal pour les moments de doute ou simplement pour commencer la semaine du bon pied !

Les phrases inspirantes proviennent de personnalités reconnues et invitent à voir la vie du bon côté. Un rituel réconfortant qui permet de prendre du recul, de relativiser les petits tracas du quotidien et de se recentrer sur l'essentiel. À poser sur un bureau, une table de chevet ou dans la cuisine pour l'avoir toujours à portée de main.

Pour moins de 14€, c'est un cadeau touchant qui montre à votre nounou que vous pensez à son bien-être. Un geste attentionné qui lui rappellera chaque semaine qu'elle est appréciée et qu'elle mérite ces petites pauses positives dans son quotidien bien rempli auprès de vos enfants.

Pour qui ?

Pour les nounous qui donnent beaucoup d'elles-mêmes, celles qui ont besoin d'encouragements, les adeptes du développement personnel ou simplement toutes celles qui apprécient les petites attentions réconfortantes.

Quel est le meilleur cadeau pour remercier une nounou ?

Le meilleur cadeau pour une nounou est celui qui témoigne d'une reconnaissance sincère pour son travail au quotidien. Pour trouver le présent idéal, il convient de prendre en compte sa personnalité, ses goûts personnels et la relation privilégiée qu'elle a tissée avec vos enfants.

Le cadeau qui la touchera véritablement doit allier attention et personnalisation, en évitant les présents impersonnels qui pourraient être offerts à n'importe quel professionnel de la petite enfance.

Le meilleur cadeau est celui qui la surprendra agréablement tout en reflétant l'importance de son rôle auprès de votre famille, un présent qu'elle n'aurait pas forcément pensé à s'offrir elle-même.

Quel cadeau original offrir à sa nounou ?

Pour sortir des sentiers battus, il faut éviter les cadeaux convenus comme une boîte de chocolats, un bon d'achat générique, un bijou fantaisie sans caractère ou un accessoire de décoration impersonnel.

L'essentiel est de démontrer que vous avez pris le temps de réfléchir à ce qui pourrait réellement lui faire plaisir. Un objet en lien avec ses passions personnelles (lecture, jardinage, cuisine, bien-être...) ou qui pourra l'aider dans son quotidien professionnel avec les enfants témoignera d'une véritable attention.

Quel budget prévoir pour un cadeau de nounou ?

Si le budget n'est pas le seul critère déterminant – car un cadeau modeste mais réfléchi vaut mieux qu'un présent coûteux mais impersonnel – il reste néanmoins un élément à considérer selon la durée et la nature de la garde.

Pour une nounou occasionnelle ou récente, un budget de 20 à 40 euros sera approprié. Pour une assistante maternelle qui garde vos enfants régulièrement depuis plusieurs mois, on peut envisager entre 40 et 80 euros.

Enfin, pour une nounou de longue date qui fait véritablement partie du cercle familial, un budget de 80 à 150 euros pourra être consacré, notamment pour les occasions particulières comme Noël ou une fin de contrat. L'important reste avant tout l'attention portée au choix plutôt que le montant dépensé.