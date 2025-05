Arrivée 7ème à l'Eurovision, Louane réagit avec un long message sur les réseaux sociaux

L’Eurovision a eu lieu ce samedi 17 mai et la France, représentée par Louane, est arrivée à la septième place. Le lendemain de l’événement, la chanteuse a partagé sa réaction.

La 69ème édition de l’Eurovision s’est tenue ce samedi 17 mai. Cette année, la France était représentée par Louane, avec sa chanson “Maman”. La chanteuse était l’une des favorites de la compétition grâce à son titre fort, qui rend hommage à sa mère décédée d’un cancer en 2014. Louane a notamment confié que sa mère avait rêvé de la voir participer à l’Eurovision, comme le rapporte BFMTV.

Côté scénographie, Louane a ébloui tout le monde alors qu’elle s’est présentée entourée de sable et d’une belle lumière dorée. Malheureusement, lors de la sortie de la chanson de Louane, le titre avait été dézingué par les internautes et il n’a pas fait l’unanimité ce samedi soir.

Crédit photo : @watchoutforthetornado / Instagram

La réaction de Louane

L’Eurovision 2025 a été remporté par l’Autriche, représentée par l’artiste JJ. Israël s’est hissé à la deuxième place, suivi de l’Estonie. De son côté, Louane a atteint la septième place du classement. Après l’annonce des résultats, la chanteuse s’est éclipsée avec ses proches et n’a pas souhaité répondre aux questions des journalistes.

Après cette soirée dans le silence, Louane a réagi au classement ce dimanche 18 mai, dans plusieurs publications sur son compte Instagram.

“Je ressens profondément votre soutien. J’aurais aimé pouvoir vous offrir encore plus. Mais sachez une chose : je suis fière, tellement fière et honorée d’avoir porté nos couleurs, de vous avoir représentés. Je veux juste dire que jamais, jamais de ma vie je n’ai rêvé de vivre une expérience aussi incroyable. J’ai beaucoup changé, j’ai tellement grandi. Merci à vous pour votre soutien. Merci pour cette aventure inoubliable. Merci de m’avoir laissée rêver pour nous. Je vous aime tous tellement”, a-t-elle partagé.

En plus de ce long message de remerciements, Louane a partagé quelques pointes d’humour, en se moquant notamment de sa réaction quand elle a appris qu’elle n’avait reçu que 50 points de la part du public. En story, elle a affiché son visage, remplacé par un filtre grossier, qui lui donne l’air très mal à l’aise, avec la légende : “Moi quand j’ai entendu 50 points”. Cette image était accompagnée des paroles “Hello darkness, my old friend” de la chanson “Sound of Silence” de Simon & Garfunkel.

Crédit photo : @watchoutforthetornado / Instagram

Louane a également tenu à féliciter le gagnant JJ, dont elle semble proche, en lui dédiant ces mots : “Je suis tellement fière de toi. Tu le mérites tellement, tellement, tellement. Je t’aimerais pour toujours. Tu es une star !” Pour rappel, la France a déjà remporté l’Eurovision à cinq reprises. La dernière victoire remonte à l’année 1977 avec la participation de Marie Myriam et sa chanson “L’oiseau et l’enfant”.