L'acteur RJ Mitte, connu pour avoir joué dans “Breaking Bad”, est décédé à l'âge de 34 ans

RJ Mitte est décédé ce lundi 12 octobre à l’âge de 34 ans. Il était connu pour avoir joué le fils de Walter White dans la série mondialement connue Breaking Bad.

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RJ Mitte

Roy Frank Mitte, aussi surnommé RJ Mitte, était un acteur de 34 ans connu pour avoir joué dans la série Breaking Bad. Il a participé à une cinquantaine d’épisodes entre 2008 et 2013 dans lesquels il jouait Walter White Jr, le fils du célèbre professeur de chimie.

Son rôle dans la série a bouleversé de nombreux spectateurs et l’acteur n'avait aucun secret à ce sujet puisqu’il a notamment été cash sur son salaire surprenant dans la série. En plus de Breaking Bad, RJ Mitte a joué dans The Guardians of Justice, Now Apocalypse ou Switched, et plus récemment dans Talking to Strangers, sorti en 2026.

RJ Mitte est mort à 34 ans

Malheureusement, RJ Mitte est décédé à l’âge de 34 ans, selon une annonce faite ce lundi 12 octobre par ses représentants au média américain Deadline.

“C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès tragique de RJ Mitte, acteur, philanthrope et fervent défenseur des droits des personnes handicapées, très apprécié”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

RJ Mitte et Brian Cranston dans Breaking BadCrédit photo : Breaking Bad

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Un acteur atteint de paralysie cérébrale

RJ Mitte est décédé à Brownsville, au Texas. Pour le moment, la cause de son décès reste inconnue, bien que certains médias affirment que l’acteur se serait suicidé. Tout comme le personnage qu’il incarnait dans Breaking Bad, RJ Mitte était malade et atteint d’une paralysie cérébrale.

Il s’agit d’un trouble moteur permanent qui survient à cause d’une lésion cébérale précoce qui se produit avant la naissance ou pendant l’enfance.

“S’inspirant de sa propre expérience de la paralysie cérébrale, RJ Mitte a apporté une authenticité à son rôle et a créé une plateforme dédiée à la sensibilisation au handicap et à l’inclusion”, rappelle le communiqué.

L’hommage émouvant de Bryan Cranston

RJ Mitte était ambassadeur de plusieurs associations dont United Cerebral Palsy et Shriners Children’s. Il était également président de sa propre fondation caritative, Mitte Foundation, qui avait pour but de combattre les stéréotypes sur les personnes en situation de handicap et de soutenir les initiatives philanthropiques.

Sa disparition a profondément touché Bryan Cranston, qui joue Walter White dans Breaking Bad.

“RJ mitte, mon tendre fils dans Breaking Bad, est mort. Il a interprété ce rôle avec tant de joie et d’enthousiasme. Atteint de paralysie cérébrale, il n’a jamais, au grand jamais, laissé ce handicap devenir une excuse”, a déclaré l’acteur.

La mort de RJ Mitte va créer un vide auprès de ses partenaires et rappelle l’importance de son combat en faveur des personnes en situation de handicap.

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Acteur Breaking bad

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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