Pourquoi vous devez voir Crazy Bear, le film le plus fou de ce début d'année

Que se passerait-il si un ours sauvage mettait la patte sur une cargaison de cocaïne ? C’est le synopsis complètement barré de Crazy Bear, un film aussi drôle que gore, qui vous passera l’envie de vous balader en forêt.

Crédit photo : Universal Pictures

En 1985, une cargaison de cocaïne disparaît dans une forêt américaine, suite au crash de l’avion qui la transportait. Un ours brun tombe dessus et... la consomme. C’est en partant de ce fait divers bien réel que les créateurs de Crazy Bear ont laissé libre cours à leur imagination.

Crazy Bear, déjà un succès aux États-Unis

Avec un scénario aussi fou, le résultat ne peut qu'être génial et les chiffres américains sont déjà là pour le prouver. En effet, nos voisins d’outre-Atlantique ont eu la chance de voir le film débarquer sur leurs écrans le 24 février et se sont rués dans les salles obscures pour le découvrir, lui permettant de récolter 23 millions de dollars de recettes. Une première raison de les imiter le 15 mars, date de sortie du film en France.

Un ours drogué devient fou

Et s’il vous en fallait d’autres, sachez que Crazy Bear promet évidemment de nombreux rebondissements que nous ne vous spoilerons pas (à l’exception du fait que la drogue ingérée transforme l’ours en un monstre assoiffé de sang) et portés par des acteurs de talent, à l’image de Keri Russel, ou d’un Ray Liotta qu’on aime retrouver dans un rôle aussi décalé.

Enfin, si vous hésitez encore à découvrir le film, sachez qu’il vous apprendra exactement toutes les choses à NE PAS FAIRE si vous tombez sur un ours sauvage, tant ses personnages seront parfois victimes de destins funestes suite à leurs décisions douteuses. L’occasion de briller devant vos amis dans la salle de ciné à coup de : “hhmm, je n’aurais pas fait ça à sa place” bien sentis. Et si vous souhaitez savoir comment réagir face à un ours, rendez-vous en haut d’article pour notre vidéo d’experts maison !

Si tous ces arguments vous ont convaincu, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Rendez-vous au cinéma le 15 mars pour découvrir Crazy Bear.