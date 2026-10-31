Elle livre les secrets de son pays pendant que son mari va devenir Premier ministre : la série Netflix de Keira Knightley revient le 5 novembre avec une star de « Scream »

Une espionne dont le mari va devenir Premier ministre : la saison 2 de Black Doves, avec Keira Knightley et Neve Campbell, sort sur Netflix le 5 novembre.

Elle trahit les secrets de son pays pendant que son mari s'apprête à devenir Premier ministre. Keira Knightley revient dans la saison 2 de Black Doves, la série d'espionnage britannique de Netflix. Les six épisodes, d'environ une heure chacun, seront disponibles d'un seul coup le jeudi 5 novembre.

Au casting de cette nouvelle saison, une star de la saga « Scream » : Neve Campbell.

Un mari bientôt Premier ministre, une espionne de plus en plus exposée

Helen Webb, jouée par Keira Knightley, transmet les secrets de son pays à une organisation clandestine, les Black Doves. Dans la saison 2, son mari Wallace, interprété par Andrew Buchan, se prépare à devenir Premier ministre. Helen avance donc sur une ligne plus dangereuse que jamais, selon le résumé officiel diffusé par Netflix.

Sa supérieure, Mrs Reed (Sarah Lancashire), se retrouve prise dans un complot qui vise à saper sa position au sein de l'organisation. Helen retrouve alors son meilleur ami, Sam (Ben Whishaw). L'ancien tueur de haut vol en est réduit à boire seul dans des bars de Soho et à accepter des contrats mal payés.

En cherchant des réponses, les deux amis voient les loyautés se retourner et la confiance voler en éclats. Leur mission les ramène vers d'anciens alliés et d'anciens ennemis, jusqu'au cœur des Black Doves.

Neve Campbell et six autres nouveaux visages

Neve Campbell, connue pour « Scream » et « The Lincoln Lawyer », joue un personnage nommé Cecile Mason. Netflix n'a pas détaillé son rôle dans les informations publiées jusqu'ici, contrairement à celui de plusieurs autres nouveaux venus.

Ambika Mod (« One Day ») incarne Laila, une agente des Black Doves envoyée pour aider Helen. Babou Ceesay joue Mr Conteh, un dirigeant de l'organisation aux motivations suspectes. Sam Riley est Patrick, un émissaire d'une organisation mystérieuse qui tend une bouée à Sam.

Sylvia Hoeks (« Blade Runner 2049 ») et Goran Kostic jouent Katia et Alexi Chernov. Samuel Barnett complète la liste des nouveaux arrivants, dans le rôle de Jerry. Kathryn Hunter, Ella Lily Hyland, Gabrielle Creevy et Agnes O'Casey reviennent de la saison 1.

La série est toujours écrite par son créateur, Joe Barton. Julian Farino et Kieron Hawkes assurent la réalisation de cette saison.

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Une sortie le soir de la Bonfire Night

La date a été révélée fin août à l'Edinburgh TV Festival, lors d'une présentation de Netflix consacrée à ses projets britanniques, d'après des spectateurs présents. Le 5 novembre correspond à la Bonfire Night, la nuit des feux d'artifice au Royaume-Uni. La première bande-annonce de la saison 2 a ensuite été publiée fin septembre.

Le tournage avait commencé en novembre 2025. La saison 1, elle, est sortie le 5 décembre 2024.

Elle a cumulé 38,8 millions de vues au second semestre 2024, selon Filmstarts, qui calcule ce chiffre en divisant les heures regardées par la durée totale de la saison. Cela la place au 8e rang des séries les plus regardées de Netflix sur cette période, sans en faire l'un de ses plus gros succès, nuance le site.

Source : Variety & What's on Netflix