Omar Sy revient dans la saison 4 de Lupin sur Netflix : voici la date de sortie et les nouveaux acteurs

Bonne nouvelle pour les fans d’Omar Sy : l’acteur sera bientôt de retour dans la quatrième saison d’une série Netflix très appréciée.

Omar Sy est un acteur très apprécié en France pour ses rôles dans de nombreux films au cinéma, mais aussi dans une série Netflix. Il s’agit de la série “Lupin”, une adaptation des livres de Maurice Leblanc, qui a connu un énorme succès en France, mais aussi dans le monde. La première saison a notamment été regardée par 70 millions de personnes en moins d’un mois. la série française la plus regardée de Netflix s’est d’ailleurs hissée numéro un dans une dizaine de pays, dont les États-Unis, une première pour une production française. La deuxième partie avait touché 54 millions de foyers, et la troisième, sortie en octobre 2023, cumulait une cinquantaine de millions de visionnages.

Crédit photo : Netflix

Trois ans après les derniers épisodes de la saison 3, une nouvelle saison de “Lupin” arrive sur Netflix, selon une annonce faite par la plateforme ce lundi 8 juin.

Le retour d’Assane Diop

Cette nouvelle saison sera composée de huit épisodes. Une affiche inédite a été dévoilée par Netflix sur X, où l’on peut voir le célèbre cambrioleur Assane Diop suspendu dans le ciel au-dessus de Paris, se tenant aux structures de la Tour Eiffel. Chaque épisode durera environ 45 minutes, ce qui fait de cette partie le chapitre le plus étoffé de la série depuis ses débuts. Le tournage s’est déroulé à Paris, notamment dans le 16e arrondissement et dans plusieurs rues du centre de la capitale.

Si Omar Sy est de retour, il n’est pas seul. Les spectateurs vont retrouver d’autres acteurs phares de la série comme Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab et Shirine Boutella. Deux nouveaux acteurs feront leur apparition : Laïka Blanc-Francard et Théo Christine. Derrière la caméra, la série reste portée par son créateur George Kay, en collaboration avec François Uzan, tandis que la réalisation est partagée entre Edouard Salier, Everardo Gout et Hugo Gélin.

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La série arrive bientôt

Pour le moment, peu d’informations sur l’intrigue ont été dévoilées. Nous savons seulement qu’après quelques années à fuir, Assane Diop va chercher à retrouver une vie normale et à se rapprocher de son fils et de sa famille, pour qui il n’a pas été très présent. La saison 3 s’était achevée sur un cliffhanger : après avoir simulé sa mort et dérobé la Perle noire, Assane finissait par se rendre à la police pour protéger ses proches. Au début de cette nouvelle partie, il choisit de privilégier sa famille, mais quelqu’un va tout faire pour l’en empêcher. Netflix promet une histoire toujours pleine de suspense et de cambriolages, dans des lieux emblématiques de Paris.

La quatrième saison de “Lupin” sera disponible sur Netflix le 23 octobre 2026.