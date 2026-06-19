TF1 et toutes ses chaînes sont disponibles sur Netflix, une première mondiale

C’est une révolution dans le monde de la télévision : dès ce vendredi 19 juin, TF1 et toutes les chaînes du groupe peuvent être visionnées sur Netflix, en direct et en replay.

Surprise pour les abonnés de la plateforme de streaming au N rouge ! Depuis ce vendredi 19 juin, il est possible de regarder TF1 et toutes les chaînes du groupe en direct et en replay sur Netflix. Ainsi, les abonnés Netflix peuvent visionner tous les contenus phares de TF1 comme Koh-Lanta, la Star Academy, The Voice ou encore Danse avec les stars, depuis la plateforme de streaming.

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Netflix a ajouté dans son catalogue la chaîne TF1 mais aussi LCI, TMC, TFX et TF1 Séries films pour un total de 35 000 heures de programmes supplémentaires. Cerise sur le gâteau : cet ajout n'entraîne aucun frais supplémentaire pour les utilisateurs, qui continuent de payer leur abonnement Netflix au même prix.

Attirer un public plus large

Cette nouveauté est disponible sur toutes les télévisions connectées ainsi que sur les téléphones mobiles. Seul le live n’est pas encore accessible depuis les smartphones et devrait arriver prochainement.

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Ce partenariat est une première mondiale. L’objectif de TF1 est d’attirer de nouveaux publics et de rajeunir son audience. Pour Netflix, il s’agit d’un moyen de renforcer son ancrage dans le monde du streaming et d’avoir un impact plus important pour les téléspectateurs.

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Voir ses programmes préférés sur Netflix

Mi-2025, un partenariat similaire a été annoncé entre France Télévisions et Prime Video. Entre TF1 et Netflix, la collaboration ne date pas d’aujourd’hui puisque ces dernières années, les deux entreprises ont créé ensemble la mini-série “La Comtesse de Monte-Cristo” qui sera bientôt diffusée.

Grâce à cette nouveauté, vous pourrez regarder tous vos programmes TF1 préférés directement sur Netflix. Vous pourrez visionner en direct la finale de “Koh-Lanta”, le lancement de la 14ème saison de “Secret Story” ou suivre les grands événéments sportifs comme les matchs de la Coupe du monde, le tout sans quitter Netflix.