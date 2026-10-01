Arnold Schwarzenegger et la veuve de Joe Weider ont offert 16 hectares pour achever un sentier en Californie

En 2016, Arnold Schwarzenegger et Betty Weider ont offert 16 hectares restés intacts près de Los Angeles. Ce don a aidé à achever un sentier de 108 km.

En 1969, un promoteur emmène Betty Weider en jeep sur un bout de colline sauvage des montagnes de Santa Monica, au nord-ouest de Los Angeles. Il compte le découper en lots. Elle y voit plutôt l'endroit idéal pour un petit ranch loin de la ville. Arnold Schwarzenegger rachète sa part du terrain à la fin des années 1970. Et pendant près de quarante ans, ces 16 hectares restent tels qu'ils sont : personne n'y construit rien.

En mai 2016, les deux copropriétaires en font don au Service des parcs nationaux américains (NPS). Le terrain, estimé à plus de 500 000 dollars, était l'un des derniers maillons manquants du Backbone Trail, un sentier de 108 kilomètres que les parcs de la région tentaient de relier d'un bout à l'autre depuis quatre décennies. Le NPS l'a présenté comme le plus important don privé jamais consenti pour ce sentier. Dix ans plus tard, l'histoire refait surface dans plusieurs médias.

Un puzzle de 180 parcelles assemblé pendant 40 ans

Le Backbone Trail, littéralement le « sentier de la colonne vertébrale », traverse les montagnes de Santa Monica sur 67 miles, soit environ 108 kilomètres. Il relie le parc historique d'État Will Rogers, à Pacific Palisades, au parc d'État de Point Mugu, dans le comté de Ventura. L'idée existe depuis les années 1960. Sa réalisation a été une autre affaire.

Le tracé passe en effet sur une mosaïque de parcs d'État, de terrains fédéraux et de propriétés privées. Pour obtenir un chemin continu, quatre agences publiques ont dû acquérir plus de 180 parcelles, d'une valeur totale supérieure à 100 millions de dollars, financées surtout par des emprunts obligataires et par un fonds fédéral dédié à la conservation. Les parcs d'État de Californie possèdent aujourd'hui plus de 60 % des terres du sentier.

Le terrain de Schwarzenegger et Weider, situé dans le secteur du Zuma Canyon, figurait en tête des priorités du parc pour une raison simple : il était constructible. Le NPS prévoyait de le racheter 450 000 dollars grâce à une subvention du comté de Los Angeles. Le don a permis de garder cet argent pour acquérir d'autres parcelles voisines. Une fois la transaction finalisée, fin mai 2016, il ne restait plus que deux petits terrains à acheter le long d'une ancienne piste coupe-feu pour boucler l'itinéraire. Le directeur de l'aire récréative nationale, David Szymanski, résumait l'enjeu auprès du Los Angeles Times :

Avec ces acquisitions, nous gardons ces terres pour toujours.

Un terrain partagé avec la veuve de l'homme qui l'a fait venir en Amérique

Le nom de la copropriétaire n'a rien d'anodin. Betty Weider, ancienne mannequin devenue figure du fitness, est la veuve de Joe Weider, fondateur du concours Mr. Olympia, mort en 2013 à 93 ans. C'est lui qui avait repéré le jeune culturiste autrichien et l'avait fait venir aux États-Unis en 1968, avant de l'installer dans un appartement de Santa Monica. À sa mort, Arnold Schwarzenegger l'avait décrit comme une figure paternelle.

Plus de quarante ans après sa première visite en jeep, Betty Weider, alors octogénaire, confiait au Los Angeles Times qu'elle ne regrettait pas de ne jamais avoir bâti son ranch. Elle se réjouissait surtout que ce coin de colline profite désormais à beaucoup plus de monde :

Il va servir à quelque chose de mieux.

Le 4 juin 2016, les deux donateurs ont coupé ensemble le ruban d'inauguration du sentier achevé, aux côtés du représentant démocrate Brad Sherman. Le geste s'inscrit aussi dans le parcours d'un homme qui a fait de l'environnement l'un de ses marqueurs politiques : gouverneur de Californie de 2003 à 2011, Arnold Schwarzenegger avait signé en 2006 la loi AB 32, qui imposait à l'État de ramener ses émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990 d'ici 2020.

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Un morceau de nature sauvage aux portes d'une mégapole

Ces collines ne sont pas n'importe lesquelles. L'aire récréative nationale des montagnes de Santa Monica est le plus grand parc national urbain des États-Unis, avec plus de 60 000 hectares de montagnes et de littoral entre les comtés de Los Angeles et de Ventura. Selon le NPS, elle protège l'un des rares écosystèmes de type méditerranéen de la planète, avec plus de 450 espèces animales et 26 communautés végétales distinctes. Pumas et serpents à sonnette y vivent à deux pas de plus d'un million d'habitants.

Le Backbone Trail traverse l'une des plus vastes étendues encore vierges de construction du sud de la Californie : des versants couverts de chaparral, cette végétation arbustive dense typique de la région, des bois de chênes et des pitons rocheux. Dans un massif cerné par l'agglomération, chaque parcelle soustraite aux projets immobiliers évite de morceler un peu plus ces espaces et préserve les vues depuis le sentier, une priorité affichée du parc.

Les gestionnaires voient d'ailleurs plus loin. Le sentier doit servir de colonne vertébrale à un réseau d'environ 800 kilomètres de chemins reliant les habitants des comtés de Los Angeles et de Ventura à leurs terres publiques. Il a été désigné sentier récréatif national, et le Sénat de Californie a cité le don des deux célébrités parmi les contributions qui ont permis de l'achever.

Le réalisateur de Terminator était passé par là deux ans plus tôt

Arnold Schwarzenegger n'est pas la seule personnalité liée à Terminator à avoir laissé une part de ces montagnes au public. En 2014, James Cameron, le réalisateur du film, a vendu ses 285 hectares de Puerco Canyon, près de Malibu, à une agence publique de conservation. C'était alors le plus grand espace naturel privé des montagnes de Santa Monica.

Le prix : 12 millions de dollars, alors qu'il en demandait 25 millions lorsqu'il l'avait mis en vente en 2007. Cette acquisition a ouvert un passage entre la Pacific Coast Highway, à Malibu, et le Backbone Trail. Deux ans avant que l'acteur offre son terrain, le cinéaste qui l'avait rendu célèbre avait donc déjà cédé le sien, pour moins de la moitié de son prix de départ.

Source : National Park Service