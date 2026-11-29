Dans les années 1950, une vingtaine d’espèces de poissons ont disparu de la mer d’Aral. Grâce à la construction d’un barrage, la biodiversité s’est rétablie.

La mer d’Aral était autrefois le quatrième plus grand lac d’eau salée au monde, au Kazakhstan. D’une superficie d’environ 67 000 kilomètres carrés, elle permettait aux pêcheurs d’obtenir plus de 48 000 tonnes de poissons.

Cependant, dans les années 1950, l’eau de la mer a été détournée pour la culture du coton. Comme il y avait moins de débit, le niveau de salinité a augmenté et vingt espèces de poissons indigènes ont été décimées.

Les poissons sont partis

Ce changement a eu des impacts sur la biodiversité, puisque les poissons sont partis, mais aussi sur la société. L’industrie de la pêche s’est effondrée en moins de 30 ans. Selon les scientifiques environnementaux, il s’agit de l’une des pires catastrophes écologiques de la planète.

Pour restaurer la mer, faire revenir les poissons et faire renaître l’écosystème, le barrage de Kokaral a été construit.

Un barrage pour restaurer la mer

Ce barrage de 13 kilomètres a été achevé en 2005 afin de séparer la mer en deux. Il a été efficace puisque le niveau de l’eau dans le nord de la mer a augmenté de cinq mètres, tandis que la salinité moyenne de la mer a chuté de 30 à 8 grammes par litre.

En conséquence, une vingtaine d’espèces d’eau douce sont revenues. Bien qu’elle ne retrouvera jamais sa taille d’antan, la mer a pu renaître grâce à la construction du barrage.

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Les prises de poissons multipliées par six

En plus d’avoir un impact positif sur la biodiversité, la construction du barrage a permis à la pêche de reprendre. Selon des chiffres de National Geographic, les prises de poissons ont été multipliées par six. En 2016, 7 106 tonnes ont été pêchées. La dorade est l’espèce la plus courante, suivie du gardon et du sandre, également très recherchés.

Le retour de la pêche a relancé le commerce dans les villes voisines, accueillant de nouveaux arrivants. Cependant, bien que la situation se soit améliorée, on observe une recrudescence de la pêche illégale, qui pourrait à nouveau menacer les poissons de la mer d’Aral.