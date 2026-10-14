Ils ont empilé 70 millions de tonnes de roche noire dans le Pas-de-Calais : 40 ans plus tard, un paysage méditerranéen a poussé au sommet

À Loos-en-Gohelle, les terrils jumeaux emmagasinent la chaleur solaire. Sur ce schiste noir, des orchidées et des lézards du Sud ont trouvé refuge.

Au milieu de la plaine agricole du Pas-de-Calais, le décor prend des allures inattendues à l'approche de Lens. Deux pyramides sombres dominent l'horizon et tranchent avec les champs environnants. Ce sont les terrils jumeaux de la fosse 11/19 de Loos-en-Gohelle.

Produits par un siècle d'exploitation charbonnière, ces monticules de résidus miniers abritent aujourd'hui un écosystème surprenant. Sur ces pentes caillouteuses, des plantes et des animaux typiques du pourtour méditerranéen se sont installés en plein cœur du bassin minier.

Un piège à chaleur de 70 millions de tonnes de roche

Cette transformation écologique repose sur la nature géologique du site. Jusqu'en 1986, les mineurs de la fosse 11/19 ont déversé les roches stériles extraites des galeries souterraines en même temps que le charbon. Au total, près de 70 millions de tonnes de schiste se sont accumulées pour former deux cônes artificiels culminant à 186 mètres d'altitude, soit environ 140 mètres au-dessus du niveau de la plaine.

La roche noire joue un rôle physique déterminant face au rayonnement du soleil. Alors qu'un sol herbeux classique renvoie une partie de l'énergie lumineuse, le schiste sombre capte la chaleur avec une grande intensité. Les versants exposés plein sud emmagasinent ainsi les calories tout au long de la journée. Le schiste restitue ensuite lentement cette énergie durant la nuit, ce qui tempère les baisses nocturnes du thermomètre.

La géométrie abrupte des pentes accélère le phénomène. L'eau de pluie ruisselle immédiatement sur les pierrailles ou s'infiltre dans les couches profondes sans humidifier la surface. L'absence de terre végétale riche empêche la formation d'un tapis de terre humide. Au sol, les températures estivales dépassent régulièrement de 10 à 15 degrés celles mesurées dans les champs voisins. Ce microclimat chaud et très sec recrée localement les conditions thermiques d'une garrigue du Midi.

Des lézards et des orchidées sauvages sur les pentes

Attirée par ces conditions arides, une faune inattendue a rapidement colonisé les deux sommets. Le lézard des murailles a trouvé sur ce pierrier noir un habitat parfait pour réchauffer son corps à sang froid. Ce reptile passe des heures posé sur les blocs de schiste tiédis par le soleil pour chasser les insectes.

Le sol accueille aussi des invertébrés que l'on croise d'ordinaire dans le Sud de la France ou sur les falaises calcaires bien exposées. L'œdipode bleue, un criquet aux ailes bleu vif amateur de cailloux brûlants, saute d'un bloc de schiste à l'autre. Plusieurs papillons thermophiles profitent de cet îlot de chaleur pour accomplir leur cycle biologique loin de leurs zones méridionales traditionnelles.

Le règne végétal présente les mêmes adaptations spectaculaires. Des graines transportées par les vents d'ouest, collées aux plumes des oiseaux migrateurs ou acheminées par les voies ferrées de l'époque industrielle ont germé sur ces pentes raides. Plusieurs variétés d'orchidées sauvages, dont l'épipactis du Rhône et l'ophrys abeille, poussent au milieu des gravats. Le pavot cornu déploie ses corolles jaunes sur les schistes nus, accompagné par le réséda sauvage et le mélilot blanc, des plantes frugales habituées aux sols pauvres et drainants.

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Un laboratoire à ciel ouvert inscrit à l'Unesco

La présence de ces espèces méditerranéennes fait du 11/19 une référence pour les écologues. Depuis 2012, les terrils jumeaux sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du paysage culturel évolutif du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Les deux terrils, référencés sous les numéros 74 et 74A, représentent le point culminant de cette chaîne artificielle.

Le syndicat mixte Eden 62 et le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement de la Chaîne des Terrils gèrent l'aménagement du site. Des sentiers balisés guident les visiteurs jusqu'au sommet du terril le plus élevé afin d'éviter le piétinement des zones de schiste instables. Les naturalistes y effectuent des comptages réguliers pour suivre l'arrivée de nouvelles espèces attirées par cet îlot thermique.

Source : CPIE Chaîne des Terrils & Eden 62