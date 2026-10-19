Ils relâchent 47 bisons dans un désert d'où ils avaient disparu depuis un siècle : un an plus tard, les pumas et les lynx sont de retour

En 2025, 47 bisons ont été relâchés dans la réserve mexicaine de Cuatrociénegas. Un an après, leur présence a suffi à faire revenir les pumas et les lynx.

C'est un pari audacieux qui a bouleversé la mécanique d'un écosystème entier. Dans la réserve fédérale de Cuatrociénegas, au nord du Mexique, la faune sauvage reprend ses droits à une vitesse spectaculaire.

Disparus de cette vaste étendue aride depuis plus d'un siècle à cause de l'activité humaine, les bisons américains ont de nouveau foulé le sol de ce désert en 2025. Un an plus tard, les conséquences de ce retour massif dépassent les prévisions des scientifiques locaux.

Le retour d'un ingénieur de la nature

Célèbre pour ses dunes de gypse immaculées et ses oasis d'eau bleue turquoise, l'espace protégé de Cuatrociénegas s'étend sur 84 000 hectares. Malgré cette immensité, les animaux qui façonnaient autrefois la région avaient tous disparu au cours du siècle dernier, chassés par une activité humaine intensive. L'Unesco pointait d'ailleurs régulièrement la vulnérabilité extrême des espèces endémiques de la zone.

Pour inverser la tendance, la Fondation Pro Cuatrociénegas a choisi une méthode radicale. En août 2025, l'organisation dirigée par Gerardo Ruiz Smith a libéré trois premiers bisons dans le secteur clos d'El Santuario, une zone de 4 000 hectares. Trois mois plus tard, l'opération s'est accélérée avec l'arrivée de 44 autres spécimens, formant un troupeau complet.

L'objectif de ce lâcher massif n'était pas seulement de réparer une erreur historique, mais de relancer le cycle naturel du sol. Avec un poids pouvant atteindre les 770 kilos, chaque animal agit comme une véritable charrue vivante. Lorsqu'ils se déplacent en groupe, leurs lourds sabots brisent la croûte terrestre asséchée. Cette action mécanique fracture le sol durci par le soleil et crée d'innombrables fissures. L'eau de pluie, qui glissait autrefois sur la surface, s'infiltre désormais profondément dans la terre.

Une cascade d'effets bénéfiques inattendus

Leur mode d'alimentation provoque un deuxième effet immédiat. Habitués à brouter la végétation dense et sèche du désert de Chihuahua, les 47 bisons nettoient le paysage. Ils réduisent la quantité de broussailles accumulées, diminuant drastiquement les risques d'incendies forestiers, souvent dévastateurs dans ces régions soumises à de très fortes chaleurs.

Leur contribution s'étend aussi à la flore locale. Le pelage épais et dense des animaux se transforme en véhicule pour les plantes. En se promenant sur des dizaines de kilomètres, les bisons accrochent des graines dans leurs poils et les sèment involontairement un peu partout dans le sanctuaire naturel.

Même leurs déjections relancent un écosystème souterrain. Les excréments déposés dans le sable attirent rapidement des colonies entières de bousiers. Ces coléoptères enfouissent la matière organique sous terre pour se nourrir et pondre. Ce brassage permanent de la couche sablonneuse permet d'aérer le subsol tout en lui apportant un engrais naturel gratuit et régulier. Aucune machinerie lourde ni campagne de plantation artificielle n'a pu rivaliser avec ce travail naturel.

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Les prédateurs reprennent leur place dans le désert

Pour observer ces bouleversements sans perturber le fragile équilibre retrouvé, les équipes ont dispersé de nombreuses caméras pièges autour des points d'eau et des sentiers de la réserve. Dès l'année 2026, ces capteurs automatiques ont enregistré le retour d'une faune longtemps considérée comme perdue. Des prédateurs de premier plan, comme les pumas et les lynx, ont de nouveau élu domicile dans ce secteur. Les caméras ont aussi filmé le passage régulier de pécaris à collier, de discrets mammifères d'Amérique Centrale semblables à des sangliers.

Le sommet de la chaîne alimentaire se reconstitue au même rythme que la base de l'écosystème. Même les plus petits habitants de la zone ont adapté leur mode de vie à ces nouveaux voisins. Les observateurs de la fondation remarquent souvent que les oiseaux locaux récoltent aujourd'hui les touffes de laine accrochées aux buissons épineux. Ils utilisent ces poils extrêmement isolants, perdus par les bisons lors de leur mue, pour tapisser l'intérieur de leurs nids.

Source : Fundación Pro Cuatrociénegas & Los Andes