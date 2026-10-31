Ils ont enfoui des voitures entières dans les berges pour sauver leurs terres : un demi-siècle plus tard, ce sont des bénévoles qui viennent les déterrer

Pour lutter contre l’érosion, des ranchers américains ont enfoui des voitures dans les berges des rivières afin de protéger leurs terres. Aujourd’hui, des associations tentent de les déterrer.

L’érosion est un phénomène naturel dont nous pouvons limiter les effets. Elle menace les villes situées sur les littoraux, mais aussi les rivières. Au fil des ans, les cours d’eau qui serpentent à travers les champs peuvent grignoter les berges et causer des inondations. C’est ce phénomène qui a façonné des merveilles naturelles comme le Grand Canyon, après des millions d’années d’érosion.

Cependant, l’érosion peut avoir des conséquences dramatiques pour l’activité humaine. Les fermiers et les agriculteurs sont principalement touchés puisqu’ils voient parfois leurs champs inondés à cause des rivières, lorsque l’eau empiète sur leurs propriétés et détruit leurs cultures.

Des voitures enfouies dans les berges

C’est notamment le cas aux États-Unis, où ce phénomène est tellement présent que des ranchers ont pris des décisions surprenantes pour protéger leurs terres.

“Lorsque la rivière commence à éroder et menacer votre propriété, les gens font souvent ce qu’il faut pour essayer d’empêcher le cours d’eau de se déplacer”, a expliqué Gigi Richard, professeure de géosciences, à KUNC.

Crédit photo : Bob Wall / Flickr

Pour limiter l’érosion, les rancheurs ont enfoui des voitures entières dans les berges des rivières. C’est le cas dans le Colorado, où il est possible de voir de vieilles voitures enfouies dans les berges pour éviter que les champs ne soient inondés. Aujourd’hui, de nombreuses carcasses de voitures abandonnées sont visibles le long des rivières de l’Ouest américain.

Une solution dangereuse

Mais les ranchers n’ont pas utilisé seulement des voitures. Certains ont eu recours à des gravats, des briques, du béton, et même d’anciennes toilettes. Pour les ranchers, tous les moyens étaient bons pour bloquer l’érosion et n’importe quel objet pouvait être utile.

Si les terres publiques reçoivent des fonds pour lutter contre l’érosion, ce n’est pas le cas des propriétaires privés qui n’ont pas toujours l’argent nécessaire pour protéger leurs terrains.

“Si les gens n’ont pas les moyens de le faire, ils se contentent de jeter ce qu’ils ont sous la main contre la berge pour empêcher la rivière d’éroder leurs terres”, a déclaré John Alves, biologiste aquatique principal au sein du département des parcs et de la faune du Colorado.

Cependant, en plus d’être inesthétique, ce phénomène peut être dangereux. Les voitures enterrées dans les berges peuvent devenir un danger pour les plaisanciers, les pêcheurs et les nageurs. Ces derniers peuvent notamment se blesser à cause des matériaux coupants des voitures et des morceaux de métaux qui sortent des berges.

En plus de cela, certains véhicules ont pu déverser des fluides, comme du carburant ou de l’huile de moteur, dans les rivières, ce qui a pollué l’environnement. Enfin, les voitures peuvent devenir une menace pour les poissons qui peuvent se retrouver bloqués sous les épaves.

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Les voitures sont déterrées

Aujourd’hui, il existe d’autres techniques pour protéger les terres de l’érosion, dont des technologies plus récentes et plus fiables installées par des professionnels. C’est le cas du “crochet en J”, une technique qui consiste à placer un amas de pierre dans la rivière pour rediriger le cours d’eau et l’éloigner des berges. En plus d’être efficace, cette méthode crée un couloir d’alimentation pour les poissons et préserve la biodiversité. Les rancheurs peuvent également utiliser un vieil arbre, en plaçant le tronc pour soutenir la berge tandis que les racines vont ralentir le débit de l’eau et offrir un habitat naturel aux poissons.

Dans certaines régions des États-Unis, des associations se démènent pour retirer les vieilles carcasses de voiture des berges. C’est le cas de l’organisation Living Lands and Waters, basée dans l’Illinois, qui est intervenue en septembre 2019 le long de la Cedar River. Là, les bénévoles ont déterré des voitures présentes, selon leur estimation, depuis au moins 50 ans.

Les vieilles voitures récupérées sont ensuite acheminées vers un centre de recyclage de métaux. De cette façon, l’environnement est protégé et les voitures sont remplacées par d’autres méthodes plus respectueuses de l’environnement qui permettent de protéger les terres de l’érosion.